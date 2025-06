Daniela Santos denuncia assalto violento. E as imagens vão deixá-lo de boca aberta

Daniela Santos, ex-concorrente do Dilema e do Desafio Final, denunciou um assalto a um carro feito após os ensaios das Marchas de Almada, nas quais Daniela participa pela primeira vez este ano.

Tudo aconteceu à saída dos ensaios, na véspera do desfile que se realiza esta segunda-feira na avenida principal de Almada: «Mas o que é isto meu??? Rivalidades em marchas??? Não estão bem da cabeça…!», escreveu Daniela Santos na legenda do vídeo, partilhado no Instagram, onde se vê o carro todo partido.

No vídeo, Daniela explica o que aconteceu: «Nós estávamos a sair do ensaio, muito felizes uns com os outros, quando ouvimos uma das nossas marchantes a entrar em pânico porque partiram o carro dela. Pelos vistos, é costume isto acontecer na véspera».

«O que é isto? É para desestabilizar?», questionou Daniela Santos, rematando depois: «Já conheci o suficiente estas pessoas para perceber que isto só lhes dá mais força. Beijos... atrasados mentais».