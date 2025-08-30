Daniela Santos faz declaração de amor a concorrente inesperado: «o meu prémio deste Big Brother»

Daniela Santos desistiu do Big Brother Verão há três semanas, mas apesar de todos os momentos de alta tensão que por lá viveu, também guarda boas recordações e leva boas amizades. Recentemente, a bailarina declarou-se a um dos ex-concorrentes desta edição, com quem agora se encontrou.

A jovem partilhou nas redes sociais uma fotografia com Kina, a mais recente expulsa da casa, e escreveu-lhe uma bonita mensagem. «A minha @kinabbtvi é o meu prémio deste @bigbrothertvi ❤️‍🩹Juntas finalmente 🙏🏼», pode ler-se, na legenda da publicação.

Pode ver tudo aqui:

Estalou o verniz entre Daniela Santos e a tia de Afonso. E esta é a frase de que todos falam

O Big Brother Verão está ao rubro dentro e... fora da casa mais vigiada do País. Este sábado durante o Extra especial apresentado por Nuno Eiró, Daniela Santos e a tia de Afonso Leitão envolveram num intenso bate-boca e o verniz estalou entre as duas em direto.

Tudo começou porque a tia de Afonso acusou Daniela de ter passado informação a Jéssica Vieira, durante a sua curta visita à casa, no passado domingo: «A Daniela disse-lhe qualquer coisa ao ouvido», começou por referir a familiar.

«Não, não disse», ripostou Daniela Santos, numa altura em que a tensão escalou: «Não digas que não disseste, porque ela (a Jéssica) disse que sim com a cabeça», insistiu a tia de Afonso. Visivelmente incomodada com a acusação, Daniela reagiu: «Isto é grave», uma frase que chamou a atenção para a discussão nas redes sociais.

Perante a insistência, a ex-concorrente esclareceu: «Eu não podia falar ninguém e a Jéssica diz ‘estás bem? E eu fiz-lhe assim no braço e disse ‘sim’ e afastei-me, porque eu sabia que não podia falar. Mas não fui eu e não esteja a afirmar uma coisa… eu vou pedir à TVI que mostre imagens em que sou eu falar», disse indignada.

«Não. Foi a Jéssica que disse. Aliás nem sei por que razão é que eu haveria de levar informações para a Jéssica. A Jéssica não é minha amiga», adiantou Daniela. «Podias lhe dar alguma coisa para ela ir contra o Afonso, porque para ti tudo o que seja contra o Afonso está bom», respondeu a familiar.

Daniela passou-se: «Isto é grave, não vou continuar em bate-boca, mas estou de consciência tranquila que não falei à Jéssica, foi a Jéssica que perguntou se eu estava bem e eu disse ‘sim’ (...) Isto já não é uma insinuação, é uma acusação (...) Não vou aceitar que isto aconteça aqui», rematou.

Percorra a galeria de fotografias que preparámos para si e recorde a desistência de Daniela Santos no Big Brother Verão.