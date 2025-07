A resposta mais esperada! Daniela Santos conta tudo sobre Afonso Leitão: «Queria deixar claro...»

Daniela Santos, de 33 anos, é a nova concorrente do Big Brother Verão e antes de entrar na casa mais vigiada do País aproveitou para esclarecer os rumores de uma alegada relação com Afonso Leitão, também concorrente da mesma edição.

No confessionário, com Maria Botelho Moniz, Daniela Santos não confirmou nem desmentiu o envolvimento, disse apenas que não queria falar da sua vida pessoal e que Afonso fazia parte dela, tal como outras pessoas. A bailarina deixou ainda um aviso.

«Queria deixar claro que eu nunca fui amante de ninguém, nunca traí ninguém, nunca agi mal com uma mulher. Portanto, tentarem-me colar esse tipo de rótulos, não obrigada», esclareceu Daniela Santos.

As reações à entrada de Daniela Santos na casa foram muitas e evidentes, sobretudo da parte de Afonso Leitão, Jéssica Vieira e Catarina Miranda.

Isto porque nos últimos tempos lhe tem sido apontada uma alegada ligação íntima a Afonso Leitão, que também está dentro da casa mais vigiada do País.

Afonso e a bailarina profissional e ex-concorrente do "Dilema" e "Secret Story - Desafio Final" terão sido vistos em clima de grande intimidade numa festa fora do programa e agora o Big Brother Verão junta-os numa casa em que está também Jéssica Vieira, ex de Afonso e Catarina Miranda, que está atualmente muito próxima dele.

Conheça melhor Daniela Santos:

Cresceu em Alcoentre, num bairro onde quase toda a sua família paterna vivia. Foi nesse cenário de comunidade, mas também de desafios, que Daniela encontrou na dança a sua fuga, a sua salvação e, acima de tudo, o seu palco. Hoje, é uma bailarina consagrada, com vários títulos em dança de competição e presença regular em formatos televisivos, como bailarina profissional.

Já passou pelo Dilema e regressou ao mundo dos reality shows no Secret Story - Desafio Final, determinada a mostrar quem é para lá dos palcos.

Daniela é uma empreendedora, mas se profissionalmente o céu parece o limite, é na maternidade que encontra o seu verdadeiro propósito e maior motivação.

Define-se como uma boa amiga, leal e resiliente. Reconhece que o seu lado mais exigente pode ser um desafio: “Tenho a mania que é tudo como quero e, se não for, não sei lidar. Mas sou sempre leal, até para quem não é comigo.”

A Daniela está pronta para dançar ao som das emoções mais intensas, sem perder o compasso da sua essência.