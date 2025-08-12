Afinal o triângulo é real: Daniela Santos confirma envolvimento romântico com Afonso Leitão

Daniela Santos falou sobre o passado com Afonso Leitão. A bailarina, que desistiu do Big Brother Verão na semana passada, foi convidada do Dois às 10 nesta terça-feira, 12 de agosto, e decidiu esclarecer a relação de ambos.

«Não, nós tivemos uma relação que não foi rotulada dessa forma, mas que foi uma relação. Não tenho por hábito ter relações de uma só noite», começou por explicar Daniela, acrescentando que a ligação dos dois foi realmente a amorosa e nunca foi «unilateral».

Sem rodeios, a bailarina revelou que sabia, desde início, que Afonso Leitão iria entrar no Big Brother Verão e que os dois fizeram uma espécie de acordo para não expor o relacionamento, até mesmo para o preservarem. «Não o quis expor e não é agora, por ego ou para ficar por cima da história. Não tive apaixonada sozinha, não tive uma relação sozinha. Desconfio muito quando dizem que as mulheres é que são malucas, não é o caso também», adiantou.

Na mesma conversa, Daniela Santos assumiu-se muito desiludida com Afonso Leitão pela falta de cuidado que o amigo especial teve para com ela dentro do Big Brother Verão.

«A Catarina aproveitou para me pôr na posição da 'outra'. Eu aí tive de dizer ao Afonso que tínhamos de dizer a verdade», referiu. «Mas hoje eu sou uma pessoa extremamente desiludida. Estou extremamente desiludida com a falta de cuidado e, mais do que isso, eu errei quando percebi que ele se afastou e tentei resolver, mas ele está a rejeitar-me», acrescentou.

Daniela Santos esclarece relação com Bruno de Carvalho

Ainda dentro do Big Brother Verão, Bruno de Carvalho acusou Daniela Santos de ter tentado ter um relacionamento com ele cá fora. A bailarina negou tudo e garantiu que o ex-presidente do Sporting tentou «inverter os papéis». O assunto voltou a ser tema no Dois às 10.

«Tive de me defender, tive de falar de coisas daqui de fora, mas eu não podia continuar a ver um homem a acusar-me de coisas que não eram certas e ficar calada. O Bruno não é uma pessoa que eu queira contacto, mas desejo de coração que ele se encontre», esclareceu.

