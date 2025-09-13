Ameaças, «ressabiamento» e insultos: tudo sobre o reencontro explosivo de Daniela Santos, Miranda e Afonso

O Big Brother Verão terminou nesta sexta-feira, 12 de setembro, mas os ânimos continuam a ferver entre os ex-concorrentes desta edição. O 'quadrado amoroso' que envolve Jéssica, Afonso, Miranda e Daniela continua a dar que falar e este sábado, 13, o ex-parequedista e a bailarina - que já tiveram um caso - pegaram-se em direto.

Tudo aconteceu durante o Diário especial do Big Brother Verão, conduzido por Nuno Eiró, onde estiveram presentes os quatro finalistas (Jéssica, Miranda, Viriato e Afonso) e alguns ex-concorrentes, entre eles Daniela Santos.

A bailarina aproveitou a deixa para criticar a postura da jovem de Almeirim dentro da casa mais vigiada do país e as duas lavaram até roupa suja em direto. Aliás, Daniela ameaçou mesmo expor pormenores privados sobre Miranda.

Indignado com as afirmações da ex-amiga especial, Afonso Leitão interveio e acusou Daniela Santos de querer atenção e de precisar de falar sobre os CaLe para «aparecer».

Daniela Santos e Afonso Leitão entraram então em despique e Miranda saiu em defesa do seu aliado, considerando que a 'rival' tem falta de carácter. Foi mais longe e também ameaçou Daniela de que poderia aproveitar o momento de atenção «para lavar roupa suja», mas que não o iria fazer porque não quer voltar a ter ligações à bailarina.

A discussão foi mais longe e Catarina Miranda provocou Daniela Santos: «Sei qual é o teu ressabiamento, mas eu não mando naquilo que o Afonso quer ou não para ele». A bailarina não se deixou ficar e as duas 'pegaram-se' numa troca intensa de gritos e acusações.

Uma vez que estava a ser tema, Afonso Leitão interveio e não poupou nas críticas àquela com quem já teve um relacionamento cá fora. «Tens pesadelos com a Miranda», atirou.