Big Brother Verão recebe nova concorrente. E diz-se que tem ligação íntima com Afonso Leitão…

Daniela Santos, de 33 anos, é a nova concorrente do Big Brother Verão e promete não deixar ninguém indiferente, sobretudo porque nos últimos tempos lhe tem sido apontada uma alegada ligação íntima a Afonso Leitão, que também está dentro da casa mais vigiada do País.

Afonso e a bailarina profissional e ex-concorrente do "Dilema" e "Secret Story - Desafio Final" terão sido vistos em clima de grande intimidade numa festa fora do programa e agora o Big Brother Verão junta-os numa casa em que está também Jéssica Vieira, ex de Afonso e Catarina Miranda, que está atualmente muito próxima dele.

De recordar que esta já não é a primeira vez que Afonso e Daniela estão juntos num reality-show. Foi no "Secret Story - Desafio Final que isso aconteceu, edição que também contou com outro concorrente do "Big Brother Verão": Bruno de Carvalho.

Conheça melhor Daniela Santos:

Cresceu em Alcoentre, num bairro onde quase toda a sua família paterna vivia. Foi nesse cenário de comunidade, mas também de desafios, que Daniela encontrou na dança a sua fuga, a sua salvação e, acima de tudo, o seu palco. Hoje, é uma bailarina consagrada, com vários títulos em dança de competição e presença regular em formatos televisivos, como bailarina profissional.

Já passou pelo Dilema e regressou ao mundo dos reality shows no Secret Story - Desafio Final, determinada a mostrar quem é para lá dos palcos.

Daniela é uma empreendedora, mas se profissionalmente o céu parece o limite, é na maternidade que encontra o seu verdadeiro propósito e maior motivação.

Define-se como uma boa amiga, leal e resiliente. Reconhece que o seu lado mais exigente pode ser um desafio: “Tenho a mania que é tudo como quero e, se não for, não sei lidar. Mas sou sempre leal, até para quem não é comigo.”

A Daniela está pronta para dançar ao som das emoções mais intensas, sem perder o compasso da sua essência.