Daniela Santos vem a público esclarecer ponto de situação da ligação a Afonso Leitão: «Nós ainda somos uma relação»

18:38
Kina acusa de comida escondida. E não vai acreditar onde foi encontrada
03:34

Kina acusa de comida escondida. E não vai acreditar onde foi encontrada

18:29
«Nós estamos no Portugal dos pequeninos»: Jéssica Vieira condena Catarina Miranda e Afonso Leitão
05:31

«Nós estamos no Portugal dos pequeninos»: Jéssica Vieira condena Catarina Miranda e Afonso Leitão

18:18
Lisa Schincariol não tem dúvidas: «A Catarina nutre ali algo que vai para além da amizade»
01:52

Lisa Schincariol não tem dúvidas: «A Catarina nutre ali algo que vai para além da amizade»

18:15
Discussão acende-se entre Ana Duarte e Catarina Miranda: Mas Afinal, Quem é amiga de quem?
04:57

Discussão acende-se entre Ana Duarte e Catarina Miranda: Mas Afinal, Quem é amiga de quem?

18:05
Kina vence prova e ganha vantagem no jogo
05:11

Kina vence prova e ganha vantagem no jogo

18:04
Bruna não esconde a emoção: «Vou estar muito grata ao Big»
12:20

Bruna não esconde a emoção: «Vou estar muito grata ao Big»

17:50
«Os meus pais venderam tudo (…) para eu seguir o meu sonho»: O início do sonho de Ana Duarte
07:06

«Os meus pais venderam tudo (…) para eu seguir o meu sonho»: O início do sonho de Ana Duarte

17:46
Foi assim que tudo começou... E o que Viriato Quintela confessou vai surpreender
06:47

Foi assim que tudo começou... E o que Viriato Quintela confessou vai surpreender

17:34
Bruna faz confissão tocante: «São esses pormenores que me dão força»
06:19

Bruna faz confissão tocante: «São esses pormenores que me dão força»

17:24
Insólito! «Recebi uma proposta de um casal…»: Ana Duarte conta situação mais estranha que lhe aconteceu como artista
07:44

Insólito! «Recebi uma proposta de um casal…»: Ana Duarte conta situação mais estranha que lhe aconteceu como artista

16:51
Memória Curta? Ana Duarte relembra lealdade a Miranda: «Fui eu e a Bruna que te defendemos»
08:56

Memória Curta? Ana Duarte relembra lealdade a Miranda: «Fui eu e a Bruna que te defendemos»

16:39
Tensão na casa! Ana Duarte explode com Miranda: «Como é que eu posso discutir com uma chavala de 26 anos?»
08:50

Tensão na casa! Ana Duarte explode com Miranda: «Como é que eu posso discutir com uma chavala de 26 anos?»

16:28
«Os fidalgos comem aquilo que lhes apetece»: Jéssica Vieira dispara contra Miranda e Afonso
07:36

«Os fidalgos comem aquilo que lhes apetece»: Jéssica Vieira dispara contra Miranda e Afonso

15:48
Todos falavam dela... mas a dupla de ouro está a desaparecer do topo. Estes são os resultados do Ranking de Popularidade - Big Brother

Todos falavam dela... mas a dupla de ouro está a desaparecer do topo. Estes são os resultados do Ranking de Popularidade

14:58
Num dia odeiam-se, no outro não se largam. Hoje é só brincadeiras entre Afonso e Catarina Miranda
09:49

Num dia odeiam-se, no outro não se largam. Hoje é só brincadeiras entre Afonso e Catarina Miranda

14:46
Polémico nas redes sociais: Catarina Miranda é chef de cozinha mas brinda os colegas com massa, salsichas e ovo
04:36

Polémico nas redes sociais: Catarina Miranda é chef de cozinha mas brinda os colegas com massa, salsichas e ovo

13:22
Jéssica reclama de comentários de Catarina Miranda: «Está-me sempre a criticar pela forma como me arranjo»
03:25

Jéssica reclama de comentários de Catarina Miranda: «Está-me sempre a criticar pela forma como me arranjo»

12:50
Jéssica chora ao recordar ex-namorado. Catarina Miranda faz caretas, mas Afonso ouve com atenção
03:58

Jéssica chora ao recordar ex-namorado. Catarina Miranda faz caretas, mas Afonso ouve com atenção

12:43
Ana recorda polémico divórico de Ricardinho: «Ouvi muitas vezes dizer que ninguém me ia pegar por ter uma filha»
01:44

Ana recorda polémico divórico de Ricardinho: «Ouvi muitas vezes dizer que ninguém me ia pegar por ter uma filha»

12:18
Jéssica recorda a pessoa que mais amou na vida e não foi Afonso: «Amei como não amei outro homem»
02:10

Jéssica recorda a pessoa que mais amou na vida e não foi Afonso: «Amei como não amei outro homem»

12:15
Jéssica confrontada a falar sobre traição. Catarina Miranda olha para Afonso e a cara de ambos diz tudo
02:10

Jéssica confrontada a falar sobre traição. Catarina Miranda olha para Afonso e a cara de ambos diz tudo

12:06
Ana Duarte recorda grande amor: «Ainda hoje...»
01:11

Ana Duarte recorda grande amor: «Ainda hoje...»

12:04
Jéssica e Catarina Miranda partilham dor e emoção. Ambas já interromperam uma gravidez
01:40

Jéssica e Catarina Miranda partilham dor e emoção. Ambas já interromperam uma gravidez

11:56
Francisco Vale ouve em direto declarações de Jéssica Galhofas e reage: «Não foi o que aconteceu»
05:39

Francisco Vale ouve em direto declarações de Jéssica Galhofas e reage: «Não foi o que aconteceu»

11:53
Francisco Vale revela finalmente os motivos por trás do fim do namoro com Jéssica Galhofas — Veja a conversa completa
20:49

Francisco Vale revela finalmente os motivos por trás do fim do namoro com Jéssica Galhofas — Veja a conversa completa

Daniela Santos vem a público esclarecer ponto de situação da ligação a Afonso Leitão: «Nós ainda somos uma relação»

  • Big Brother
  • Hoje às 13:00
Daniela Santos vem a público esclarecer ponto de situação da ligação a Afonso Leitão: «Nós ainda somos uma relação» - Big Brother

Daniela Santos desistiu do Big Brother Verão ao estar magoada com Afonso, com quem revelou ter uma relação íntima. Agora, veio a público esclarecer: ainda há amor ou acabou tudo?

Daniela Santos quebrou o silêncio sobre o passado com Afonso Leitão. A bailarina, que desistiu do Big Brother Verão na semana passada, foi convidada do Dois às 10 nesta terça-feira, 12 de agosto, e decidiu esclarecer a relação de ambos.

«Não, nós tivemos uma relação que não foi rotulada dessa forma, mas que foi uma relação. Não tenho por hábito ter relações de uma só noite», começou por explicar Daniela, acrescentando que a ligação dos dois foi realmente a amorosa e nunca foi «unilateral».

Sem rodeios, a bailarina revelou que sabia, desde início, que Afonso Leitão iria entrar no Big Brother Verão e que os dois fizeram uma espécie de acordo para não expor o relacionamento, até mesmo para o preservarem. «Não o quis expor e não é agora, por ego ou para ficar por cima da história. Não tive apaixonada sozinha, não tive uma relação sozinha. Desconfio muito quando dizem que as mulheres é que são malucas, não é o caso também», adiantou.

Na mesma conversa, Daniela Santos assumiu-se muito desiludida com Afonso Leitão pela falta de cuidado que o amigo especial teve para com ela dentro do Big Brother Verão.

«A Catarina aproveitou para me pôr na posição da 'outra'. Eu aí tive de dizer ao Afonso que tínhamos de dizer a verdade», referiu. «Mas hoje eu sou uma pessoa extremamente desiludida. Estou extremamente desiludida com a falta de cuidado e, mais do que isso, eu errei quando percebi que ele se afastou e tentei resolver, mas ele está a rejeitar-me», acrescentou.

Daniela Santos esclarece relação com Bruno de Carvalho

Ainda dentro do Big Brother Verão, Bruno de Carvalho acusou Daniela Santos de ter tentado ter um relacionamento com ele cá fora. A bailarina negou tudo e garantiu que o ex-presidente do Sporting tentou «inverter os papéis». O assunto voltou a ser tema no Dois às 10.

«Tive de me defender, tive de falar de coisas daqui de fora, mas eu não podia continuar a ver um homem a acusar-me de coisas que não eram certas e ficar calada. O Bruno não é uma pessoa que eu queira contacto, mas desejo de coração que ele se encontre», esclareceu.
 

Horas depois de marcar presença no programa Dois às 10, da TVI, onde falou pela primeira vez sobre a sua desistência do Big Brother Verão e sobre a relação com Afonso Leitão, Daniela Santos partilhou uma longa mensagem com os fãs

«Fica sempre a sensação de que ficam coisas por dizer. Mas falei com o coração como sempre e sobretudo com o cuidado pelos outros que gostava que tivessem comigo», começou por escrever.

A ex-concorrente do reality show referiu que o público já conheceu «praticamente todas as facetas» da sua personalidade, reconhecendo que a sua forma intensa e «demasiado expressiva» pode, por vezes, transmitir uma imagem errada. «Eu não sou obsessiva com ninguém, por isso quem me conhece defende-me, eu amo é demais as pessoas da minha vida e talvez por isso, mesmo com o meu mau feitio, me queiram manter nas suas vidas.»

Daniela explicou que procura não transformar relações que tiveram bons momentos em sentimentos negativos, referindo-se à forma conturbada como terminou a sua relação com Afonso Leitão. «Nunca o fiz», disse. A ex-participante também quis sublinhar que a sua condição de mãe não lhe retira o direito de viver novas histórias de amor. «Queria sim, e isto foi a única coisa que me incomodou de tudo o que li e vi, que percebessem que posso ser mãe e ter 33 anos mas que não perdi por isso o direito de me apaixonar por alguém. Que qualquer mulher pode amar de novo, ser feliz, fazer o que entender, tenha 30, 40 ou 50 anos, 1 ou 10 filhos.»

«Não sejam maus, a vida é mais bonita se formos solidários uns com os outros», apelou ainda.

«O meu erro foi acreditar em pessoas recentes na minha vida», atira Daniela Santos

Na mesma publicação, Daniela Santos assumiu erros cometidos dentro do jogo. «O primeiro foi acreditar novamente em pessoas recentes na minha vida, o 2 foi, por querer proteger quem (meu me) estava a ver em casa, andar a escolher palavras bonitas para dizer o simples, dando abertura para outras narrativas dentro da minha que era a vida real, e o 3 foi, por desespero de ser ouvida, dizer 100 vezes as mesmas coisas e isso tornar-se cansativo, tanto lá dentro como cá fora, e dar abertura para mil e um julgamentos.»

Apesar de considerar que a entrada no programa, depois de meses seguidos em televisão, não foi a decisão mais inteligente, garante não se arrepender: «Aprendi muito. Muito menos me arrependo de ter desistido, escolhi o respeito por mim e pelos meus. Escolhi o aniversário do meu filho e a minha vida bonita.»

Daniela terminou a mensagem dizendo sentir-se «aliviada, tranquila e acima de tudo de consciência tranquila», reforçando a crença de que «o bem vence sempre» e que «vencer não se resume a ganhar um programa de televisão». 

Bruno Savate volta a fazer das suas: gozou com Catarina Miranda e a nova ameaça de desistência no Big Brother Verão

A ex vai contra a 'atual'. Jéssica perde a paciência com Miranda: «Achas que és namorada, mas não és. Eu fui. Cheiro a desespero»

Igor Rodríguez e Lisa Schincariol namoram? Nova foto tem um detalhe que disparou os rumores
Francisco Vale quebra silêncio sobre fim da relação com Jéssica Galhofas: «Houve uma mentira»

Há 2h e 2min

Francisco Vale na origem do romance de Cristina Ferreira? Apresentadora reage

Há 3h e 9min

Quanto custa o relógio de luxo roubado em assalto a conhecido casal? Tem o valor de 5 dígitos

Hoje às 12:12

Casal assaltado à mão armada em frente aos filhos em Vilamoura já reagiu: «Profundamente traumático»

Hoje às 11:39

Bruno Savate volta a fazer das suas: gozou com Catarina Miranda e a nova ameaça de desistência do Big Brother Verão

Hoje às 11:28

Igor Rodríguez e Lisa Schincariol namoram? Nova foto tem um detalhe que disparou os rumores

Ontem às 19:05
Todos falavam dela... mas a dupla de ouro está a desaparecer do topo. Estes são os resultados do Ranking de Popularidade

Há 3h e 13min

Entre picardias e provocações: as imagens do banho escaldante de Catarina Miranda e Afonso Leitão

10 ago, 21:32

Bruno Savate volta a fazer das suas: gozou com Catarina Miranda e a nova ameaça de desistência do Big Brother Verão

Hoje às 11:28

Quanto custa o relógio de luxo roubado em assalto a conhecido casal? Tem o valor de 5 dígitos

Hoje às 12:12
02:10

Jéssica confrontada a falar sobre traição. Catarina Miranda olha para Afonso e a cara de ambos diz tudo

Hoje às 12:15
Secret Story regressa em setembro com prémio recorde de 250 mil euros

Há 27 min

Francisco Vale quebra silêncio sobre fim da relação com Jéssica Galhofas: «Houve uma mentira»

Há 2h e 2min

Francisco Vale na origem do romance de Cristina Ferreira? Apresentadora reage

Há 3h e 9min

Todos falavam dela... mas a dupla de ouro está a desaparecer do topo. Estes são os resultados do Ranking de Popularidade

Há 3h e 13min

Daniela Santos vem a público esclarecer ponto de situação da ligação a Afonso Leitão: «Nós ainda somos uma relação»

Hoje às 13:00
01:34

Ao pormenor: Este foi o pontapé que levou a expulsão direta de Bruno de Carvalho do Big Brother

11 ago, 23:03
15:14

Bruno de Carvalho dá pontapé em colega e é expulso diretamente. Todas as imagens

11 ago, 22:46
05:06

Jéssica pronuncia-se sobre namoro do ex com Catarina Miranda: «Casem-se e...»

11 ago, 08:36
01:03

Terminou a espera! Este foi o concorrente eliminado do Big Brother este domingo

11 ago, 00:01
03:42

Catarina Miranda beija e faz festinhas a Afonso: «Já deves ter metido a boca onde não devias»

6 ago, 14:59
14:15

Choque e traições pelas costas: Assim foram as nomeações dos concorrentes

11 ago, 00:50
06:18

De desconhecidos a herdeiro de Marco Paulo. Eduardo Ferreira conta como conheceu o falecido cantor: «Contactou-me...»

10 ago, 23:38
03:45

O Calendário dos bombeiros da casa. Pouca roupa e muita sensualidade

6 ago, 11:24
08:45

Catarina Miranda faz esclarecimento sobre a zanga com Afonso Leitão

5 ago, 21:53
03:53

Feia discussão entre Bruno de Carvalho e Afonso sobe de tom: «Pedi desculpa para não levares na tromba»

5 ago, 19:50
Após separação, Francisco Vale tem coração novamente ocupado? Descubra a resposta!

Há 2h e 14min

Cristina Ferreira pronuncia-se sobre fim do namoro de Diogo Bordin e Carolina Braga: "Eu disse"

Há 2h e 25min

Choque! Francisco Vale acusa Jéssica Galhofas de viver para as aparências: "Para mim, é demasiado"

Há 2h e 41min

Revelação surpreendente: Francisco Vale e Jéssica Galhofas acabaram relação a dormir em quartos separados

Há 3h e 0min

Fora do "Big Brother", Bruno de Carvalho faz sentido apelo: "Ajudem"

Há 3h e 6min
Maria Botelho Moniz exige melhor comportamento, mas termina tudo aos gritos

11 ago, 22:28

Maria Botelho Moniz responde a fúria Bruno de Carvalho: «Em contrato algum está um pontapé a um colega»

11 ago, 22:14

Maria Botelho Moniz aperta com Afonso: «Tenta acabar com o enredo, mas tem flirt de final de noite?»

10 ago, 22:19

De ficar sem fôlego: o look de Maria Botelho Moniz que deixou o noivo ainda mais apaixonado

10 ago, 22:03

O look arrebatador de Maria Botelho Moniz que deixou o noivo sem fôlego

10 ago, 21:49
No leito da morte, Marco Paulo deixou uma mensagem arrebatadora ao seu herdeiro

10 ago, 23:53

«Diziam que era amante do Marco Paulo», Eduardo Ferreira em lágrimas ao recordar morte do cantor

10 ago, 23:39

Emocionado, Eduardo Ferreira recorda o momento em que soube que seria herdeiro da fortuna de Marco Paulo

10 ago, 23:39

Finalmente foi revelado o que disse Marco Paulo ao seu herdeiro no leito da morte

10 ago, 23:38

De desconhecidos a herdeiro de Marco Paulo. Eduardo Ferreira conta como conheceu o falecido cantor: «Contactou-me...»

10 ago, 23:38
