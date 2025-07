Mulheres unidas? Daniela Santos surpreende todos com ataque cerrado a Afonso Leitão: e defende Jéssica Vieira

A casa do Big Brother Verão voltou a abrir portas este domingo (13) e Daniela Santos é a nova concorrente desta edição. A bailarina tem uma relação próxima com Afonso Leitão, mas, ao contrário do que se pensava, entrou com as armas todas viradas contra o amigo.

Na cadeira quente do pós-gala, Daniela Santos não escondeu a desilusão que sente por Afonso Leitão, devido à forma como este se tem comportado na experiência, principalmente com Jéssica Vieira, a ex-namorada com ex-parequedista, que muito tem sofrido com a aproximação do jovem a Catarina Miranda.

«Podes não perceber, mas tu foste isolado das pessoas e as pessoas estão com uma ideia diferente daquilo que realmente és. Tu lá fora foges de dramas, e aqui tu só procuras isso...», atirou Daniela Santos. Mas, antes disso, a concorrente já tinha dito que «não reconhece» Afonso Leitão nas atitudes que tem visto.

Veja o primeiro momento aqui:

Daniela Santos sai em defesa de Jéssica Vieira: «Se achas que estás a fazer bem, boa sorte»

A bailarina foi mais longe e saiu em defesa de Jéssica Vieira, a ex-namorada de Afonso Leitão: «Quando há um ex-namorado presente, temos de ter respeito pelas pessoas. Por mais que, na nossa cabeça, as coisas estejam resolvidas, as coisas que vocês fazem à frente da Jéssica... comigo não faziam».

«Se estivesse aqui o meu ex-marido e estivessem aqui a fazer provocações à frente dele, eu não fazia. Tem de haver um travão. Lá fora, a Jéssica não está a assistir, aqui todos temos noção... nem que seja por uma questão de inteligência, fazer isto que estás a fazer... eu quero-te bem e por isso te digo isto para teu bem. Se achas que sabes tudo, que estás a fazer bem, então boa sorte», acrescentou.

Daniela Santos aproveitou ainda para dizer ao amigo, à frente de todos, que Catarina Miranda o está a usar: «A Miranda fez isto para te isolar porque ela faz isto sempre. Ela fez isto com o João no Big Brother 2024, ela fez no Dilema com o Diogo Marcelino e agora está a fazer contigo, e tu caíste».

Veja tudo aqui: