Namoro termina em direto? Daniela regressa à casa e toma atitude drástica com Afonso

Nomeações na casa: Quem estará a um passo da saída da casa mais vigiada do País? - Big Brother
Nomeações na casa: Quem estará a um passo da saída da casa mais vigiada do País?

Recebido com aplausos! Este foi o expulso desta noite no Big Brother Verão - Big Brother
Recebido com aplausos! Este foi o expulso desta noite no Big Brother Verão

Lágrimas e desespero: Catarina Miranda perde liderança e é tomada pela emoção - Big Brother
Lágrimas e desespero: Catarina Miranda perde liderança e é tomada pela emoção

Surpreendente! Ana Duarte assume a liderança e faz nomeação direta inesperada - Big Brother
Surpreendente! Ana Duarte assume a liderança e faz nomeação direta inesperada

Novo líder nomeado! Prova do Líder agita a casa do Big Brother Verão - Big Brother
Novo líder nomeado! Prova do Líder agita a casa do Big Brother Verão

Daniela Santos reage com tristeza à saída de Fábio Paim - Big Brother
Daniela Santos reage com tristeza à saída de Fábio Paim

Viriato Quintela está na final do Big Brother Verão? O concorrente teve acesso à sala dos códigos - Big Brother
Viriato Quintela está na final do Big Brother Verão? O concorrente teve acesso à sala dos códigos

Surpresa no gráfico. Este foi o concorrente expulso da gala - Big Brother

Surpresa no gráfico. Este foi o concorrente expulso da gala

Mistério desvendado! O Big Brother revelou ao grupo quem roubou as moedas - Big Brother
Mistério desvendado! O Big Brother revelou ao grupo quem roubou as moedas

O público decidiu… e há mais um expulso no Big Brother Verão - Big Brother
O público decidiu… e há mais um expulso no Big Brother Verão

Comovente! Viriato Quintela conta sonho especial que teve dentro da casa mais vigiada do país - Big Brother
Comovente! Viriato Quintela conta sonho especial que teve dentro da casa mais vigiada do país

«Ele morre»: Viriato emociona-se ao falar do pai, o 'herói' que julgava imortal - Big Brother
«Ele morre»: Viriato emociona-se ao falar do pai, o 'herói' que julgava imortal

Emoção e perda: a Curva da Vida de Viriato Quintela marcada pelo adeus ao seu 'herói imortal' - Big Brother
Emoção e perda: a Curva da Vida de Viriato Quintela marcada pelo adeus ao seu 'herói imortal'

Viriato Quintela faz partilha tocante: «Morreu o meu pai, o meu herói que eu pensava ser imortal» - Big Brother

Viriato Quintela faz partilha tocante: «Morreu o meu pai, o meu herói que eu pensava ser imortal»

Fábio Paim reage à repetição dos castigos: «Equipa que ganha não se mexe» - Big Brother
Fábio Paim reage à repetição dos castigos: «Equipa que ganha não se mexe»

A liderança de Bruna foi bem-sucedida? Os colegas votam e revelam a verdade - Big Brother
A liderança de Bruna foi bem-sucedida? Os colegas votam e revelam a verdade

Namoro termina em direto? Daniela regressa à casa e toma atitude drástica com Afonso - Big Brother

Namoro termina em direto? Daniela regressa à casa e toma atitude drástica com Afonso

Catarina Miranda desafia Bruna: «Nós para sermos professores, primeiro temos de aprender» - Big Brother
Catarina Miranda desafia Bruna: «Nós para sermos professores, primeiro temos de aprender»

Inédito e hilariante! 'Disfarce' de Bruna arranca gargalhadas na casa - Big Brother
Inédito e hilariante! 'Disfarce' de Bruna arranca gargalhadas na casa

Semana dura no Big Brother: Bruna lidera em clima de frustração - Big Brother
Semana dura no Big Brother: Bruna lidera em clima de frustração

Afonso perde Daniela de vez? Ex-concorrente entra na casa e tem atitude polémica - Big Brother

Afonso perde Daniela de vez? Ex-concorrente entra na casa e tem atitude polémica

Surpresa! «Catwoman» invade a casa e deixa 'recadinho' aos concorrentes - Big Brother
Surpresa! «Catwoman» invade a casa e deixa 'recadinho' aos concorrentes

Regresso surpresa! Ex-concorrente entra disfarçada e deixa recado a todos os concorrentes - Big Brother
Regresso surpresa! Ex-concorrente entra disfarçada e deixa recado a todos os concorrentes

Daniela Santos entra na casa mas ignora o amigo especial Afonso Leitão, com quem tem uma história - Big Brother
Daniela Santos entra na casa mas ignora o amigo especial Afonso Leitão, com quem tem uma história

Os olhares não mentem. Presença na casa causa desconforto à dupla Afonso Leitão e Catarina Miranda - Big Brother
Os olhares não mentem. Presença na casa causa desconforto à dupla Afonso Leitão e Catarina Miranda

Namoro termina em direto? Daniela regressa à casa e toma atitude drástica com Afonso

Daniela Santos regressa à casa do Big Brother e toma atitude drástica depois de confirmar que mantinha um relacionamento com Afonso Leitão

«Nós ainda somos uma relação». Foi com esta frase que Daniela Santos deixou claro que mantinha uma relação com Afonso Leitão. Contudo, esta parece ter chegado ao fim e em direto na gala do Big Brother. A bailarina regressou esta noite à casa mais vigiada do País e teve uma atitude polémica.Além de não ter cumprimentado Afonso, também lhe deu a frase: «Quem tudo quer, tudo perde».

Veja o vídeo do momento. 

Recorde-se que Afonso Leitão mantém também uma história com Catarina Miranda dentro da casa. Catarina não esconde que está apaixonada por Afonso e o ex-paraquedista já cedeu aos beijos da concorrente. Para além disso, Jéssica, ex-namorada de Afonso, está também na casa mais vigiada do País a assistir a tudo. 

VEJA TAMBÉM: Daniela Santos entra na casa mas ignora o amigo especial Afonso Leitão, com quem tem uma história 

«Não estive apaixonada sozinha, não tive uma relação sozinha» 

Daniela Santos quebrou o silêncio sobre o passado com Afonso Leitão. A bailarina, que desistiu do Big Brother Verão na semana passada, foi convidada do Dois às 10 nesta terça-feira, 12 de agosto, e decidiu esclarecer a relação de ambos.

«Não, nós tivemos uma relação que não foi rotulada dessa forma, mas que foi uma relação. Não tenho por hábito ter relações de uma só noite», começou por explicar Daniela, acrescentando que a ligação dos dois foi realmente a amorosa e nunca foi «unilateral».

Sem rodeios, a bailarina revelou que sabia, desde início, que Afonso Leitão iria entrar no Big Brother Verão e que os dois fizeram uma espécie de acordo para não expor o relacionamento, até mesmo para o preservarem. «Não o quis expor e não é agora, por ego ou para ficar por cima da história. Não estive apaixonada sozinha, não tive uma relação sozinha. Desconfio muito quando dizem que as mulheres é que são malucas, não é o caso também», adiantou.

Na mesma conversa, Daniela Santos assumiu-se muito desiludida com Afonso Leitão pela falta de cuidado que o amigo especial teve para com ela dentro do Big Brother Verão.

«A Catarina aproveitou para me pôr na posição da 'outra'. Eu aí tive de dizer ao Afonso que tínhamos de dizer a verdade», referiu. «Mas hoje eu sou uma pessoa extremamente desiludida. Estou extremamente desiludida com a falta de cuidado e, mais do que isso, eu errei quando percebi que ele se afastou e tentei resolver, mas ele está a rejeitar-me», acrescentou.

Daniela Santos esclarece relação com Bruno de Carvalho

Ainda dentro do Big Brother Verão, Bruno de Carvalho acusou Daniela Santos de ter tentado ter um relacionamento com ele cá fora. A bailarina negou tudo e garantiu que o ex-presidente do Sporting tentou «inverter os papéis». O assunto voltou a ser tema no Dois às 10.

«Tive de me defender, tive de falar de coisas daqui de fora, mas eu não podia continuar a ver um homem a acusar-me de coisas que não eram certas e ficar calada. O Bruno não é uma pessoa que eu queira contacto, mas desejo de coração que ele se encontre», esclareceu.
 

Horas depois de marcar presença no programa Dois às 10, da TVI, onde falou pela primeira vez sobre a sua desistência do Big Brother Verão e sobre a relação com Afonso Leitão, Daniela Santos partilhou uma longa mensagem com os fãs

«Fica sempre a sensação de que ficam coisas por dizer. Mas falei com o coração como sempre e sobretudo com o cuidado pelos outros que gostava que tivessem comigo», começou por escrever.

A ex-concorrente do reality show referiu que o público já conheceu «praticamente todas as facetas» da sua personalidade, reconhecendo que a sua forma intensa e «demasiado expressiva» pode, por vezes, transmitir uma imagem errada. «Eu não sou obsessiva com ninguém, por isso quem me conhece defende-me, eu amo é demais as pessoas da minha vida e talvez por isso, mesmo com o meu mau feitio, me queiram manter nas suas vidas.»

Daniela explicou que procura não transformar relações que tiveram bons momentos em sentimentos negativos, referindo-se à forma conturbada como terminou a sua relação com Afonso Leitão. «Nunca o fiz», disse. A ex-participante também quis sublinhar que a sua condição de mãe não lhe retira o direito de viver novas histórias de amor. «Queria sim, e isto foi a única coisa que me incomodou de tudo o que li e vi, que percebessem que posso ser mãe e ter 33 anos mas que não perdi por isso o direito de me apaixonar por alguém. Que qualquer mulher pode amar de novo, ser feliz, fazer o que entender, tenha 30, 40 ou 50 anos, 1 ou 10 filhos.»

«Não sejam maus, a vida é mais bonita se formos solidários uns com os outros», apelou ainda.

«O meu erro foi acreditar em pessoas recentes na minha vida», atira Daniela Santos

Na mesma publicação, Daniela Santos assumiu erros cometidos dentro do jogo. «O primeiro foi acreditar novamente em pessoas recentes na minha vida, o 2 foi, por querer proteger quem (meu me) estava a ver em casa, andar a escolher palavras bonitas para dizer o simples, dando abertura para outras narrativas dentro da minha que era a vida real, e o 3 foi, por desespero de ser ouvida, dizer 100 vezes as mesmas coisas e isso tornar-se cansativo, tanto lá dentro como cá fora, e dar abertura para mil e um julgamentos.»

Apesar de considerar que a entrada no programa, depois de meses seguidos em televisão, não foi a decisão mais inteligente, garante não se arrepender: «Aprendi muito. Muito menos me arrependo de ter desistido, escolhi o respeito por mim e pelos meus. Escolhi o aniversário do meu filho e a minha vida bonita.»

Daniela terminou a mensagem dizendo sentir-se «aliviada, tranquila e acima de tudo de consciência tranquila», reforçando a crença de que «o bem vence sempre» e que «vencer não se resume a ganhar um programa de televisão». 

