Está Daniela Santos a namorar com Badoxa? Veja a explicação da bailarina

Daniela Santos decidiu desistir do Big Brother Verão no início desta semana, mas cá fora continua a dar muito que falar. Recentemente, a bailarina foi associada a um romance com o cantor Badoxa e, indignada, decidiu esclarecer tudo.

Nas redes sociais, Daniela Santos pôs tudo em pratos limpos. «Epa, não acham que já estão a abusar?», escreveu a ex-concorrente do Big Brother Verão, na legenda de um story, partilhado no Instagram, em que também divulga uma publicação de uma página de rumores que dizia: «Daniela Santos 'apanhada' num grande clima de romance com Badoxa».

A cada dia que passa há novos detalhes sobre a relação de Daniela Santos e Afonso Leitão antes do programa Big Brother Verão. E desta vez foi Bernardina Brito, ex-concorrente e grande amiga de Daniela Santos, a revelar mais pormenores.

Bernardina Brito fez saber que Daniela santos e Afonso Leitão tiveram uma história e que não foi «só de uma noite».

«Não era uma relação para casar nem nada que se pareça, mas também não foi só uma noite, como a Daniela diz, não foi só cama e adeus», declarou Bernardina Brito em declarações à TV7 dias. “Houve carinho, amizade, companheirismo, mas agora olho para trás e se calhar só houve da parte da Daniela”, confidenciou.

“Não faço ideia se ficava muitas vezes em casa da Daniela. Não tinham nada assumido nem iam fazê-lo, simplesmente eram dois jovens a aproveitar a vida. Tinham coisas em comum e sentiam-se bem um com o outro”, desvendou ainda Bernardina Brito sobre esta ligação, garantindo ainda que a relação durou pelo menos «um mesito».

Recorde-se que Afonso Leitão viveu uma relação com Jéssica Vieira, mas o namoro dos dois terminou envolto em polémica e de forma peculiar. Jéssica Vieira alega que apenas foi informada da rutura por telefone e sem que estivesse à espera. Já na casa do Big Brother, Afonso leitão tem tido uma ligação próxima também com Catarina Miranda. Enquanto Daniela Santos estava na casa do Big Brother Verão, gerou-se um triângulo amoroso que levou a bailarina a desistir do programa.