Batizado do filho de Daniela Santos cheio de ex-concorrentes e conhecidos cantores. Saiba quem são

Daniela Santos, ex-concorrente do Dilema e do Secret Story - Desafio Final, batizou este domingo o filho, Santiago, numa festa de arromba, digna de um casamento.

No Instagram, na véspera do grande dia, Daniela escreveu: «Amanhã é o batizado do Santiago… Foram meses a organizar este dia. Será um batizado género casamento que já sabem que não faço por menos…».

«Mas mais importante que tudo, teremos os nossos connosco e será um dia de amor. Fiquem desse lado porque tenho a certeza que vão adorar e vos vai inspirar…», acrescentou a ex-concorrente.

Já no dia, Daniela partilhou um vídeo do seu look cheio de elegância e glamour. Na legenda, escreveu: «Vai começar o batizado do Santi…»

Foram vários os famosos, ex-concorrentes e conhecidos cantores que marcaram presença no batizado.

Destamos a surpreendente presença da ex-concorrente Joana Diniz. E porquê a surpresa? Porque Joana e Daniela estavam afastadas há muito tempo, algo que mudou entretanto.

Quando as duas entraram no Desafio Final ficámos a saber que tinham sido muito amigas em tempos, mas que se tinham chateado e já não se falavam há alguns anos.

Ao que parece, a participação no reality show veio mudar isso e a amizade de longa data foi reata, com Joana Diniz a ser convidada para o batizado do filho de Daniela Santos.

Mas não foi a única presença conhecida e que deu que falar. Também Bruno de Carvalho foi ao evento e protagonizou um momento viral com Joana Diniz: um pedido de casamento (a brincar, claro).

Também Bernardina Brito, Iury Mellany, Sandrina Pratas, Tiago Rufino e Ossman Idrisse marcaram presença na cerimónia, que contou ainda com Melão e Badoxa como cantores, a animar o serão.

