Daniela Santos derrete fãs com «a primeira partilha do batizado» do filho e há um momento que o vai emocionar…

Batizado de sonho: Santiago, filho de Daniela Santos, celebrou o seu batismo com uma festa inesquecível e repleta de detalhes encantadores.

Bolo original em destaque: O doce de quatro andares com tema de balões de ar quente conquistou todos os olhares pela sua criatividade.

Famosos e emoção: A cerimónia contou com a presença de figuras conhecidas como Joana Diniz, Iury Mellany e Sandrina Pratas — e muitos momentos comoventes partilhados por Daniela.

Este domingo, dia 18 de maio, Daniela Santos viveu um dos momentos mais marcantes da sua vida: o batizado do filho Santiago, de quatro anos. A ex-concorrente do Secret Story – Desafio Final reuniu família e amigos para uma cerimónia íntima e emotiva, repleta de detalhes encantadores e presenças conhecidas do público.

Nas redes sociais, Daniela partilhou os primeiros registos do evento que «parecia um casamento», mostrando a decoração cuidada, os convidados especiais – entre eles Joana Diniz, Iury Mellany e Sandrina Pratas – e o destaque absoluto da festa: um bolo original de quatro andares, decorado com a temática de balões de ar quente. O topo do bolo contava mesmo com uma pequena réplica tridimensional de um balão, tornando-o o centro das atenções na mesa principal.

«Primeira partilha do batizado do Santi… a igreja 🥹 Obrigada a todos os que fizeram parte deste momento, sobretudo ao @goncaloladeiradias e à @beatriz.mabelosi que protagonizaram o momento que mais sonhei um dia ter numa cerimónia de igreja… Esta semana vou partilhar tudo… 🙂 #batizadosanti ❤️», escreveu Daniela no Instagram, visivelmente emocionada com o dia especial.

A acompanhar a publicação, várias fotografias revelam os sorrisos, a emoção e o carinho vivido neste dia único. A promessa de mais detalhes durante a semana deixa os fãs ansiosos por acompanhar todos os pormenores desta celebração tão especial: «Foi muito BONITO», «Cerimónia linda muitas felicidades🎉», «Que lindo 🥹❤️. Tudo de bom para esta família linda 🍀❤️».

