Daniela Santos, ex-concorrente do Big Brother, mostra a barriga após cirurgia

Daniela Santos, 33 anos, bailarina e ex-concorrente do Big Brother e de outros reality shows da TVI, voltou a partilhar um momento muito pessoal com os seguidores.

Na sua conta oficial de Instagram, Daniela Santos publicou uma fotografia sorridente, deitada e radiante, na qual exibe a barriga, três meses após ter sido submetida a uma cirurgia.

“Hoje faz três meses que fui operada à barriga. Para quem não sabe, eu tinha diástase por causa da gravidez (…) dia de drenagem”, escreveu a ex-concorrente, revelando o orgulho no processo de recuperação.

A vida de Daniela Santos: entre os reality shows da TVI, a dança e a maternidade

Daniela Santos, bailarina profissional e ex-concorrente do "Dilema", "Secret Story - Desafio Final" e "Big Brother Verão", ficou conhecida do grande público pela participação nestes formatos de sucesso da TVI. Carismática e com uma forte presença em frente às câmaras, conquistou fãs pela autenticidade e pela forma direta de se expressar.

Cresceu em Alcoentre, num bairro onde quase toda a sua família paterna vivia. Foi nesse cenário de comunidade, mas também de desafios, que Daniela Santos encontrou na dança a sua fuga, a sua salvação e, acima de tudo, o seu palco. Hoje, é uma bailarina consagrada, com vários títulos em dança de competição e presença regular em formatos televisivos, como bailarina profissional.

Daniela Santos é uma empreendedora, mas se profissionalmente o céu parece o limite, é na maternidade que encontra o seu verdadeiro propósito e maior motivação.

Define-se como uma boa amiga, leal e resiliente. Reconhece que o seu lado mais exigente pode ser um desafio: “Tenho a mania que é tudo como quero e, se não for, não sei lidar. Mas sou sempre leal, até para quem não é comigo.”

Há dias atrás, a bailarina partilhou uma fotografia amorosa com o seu filho Santiago, uma publicação que foi inundada de comentários e reações positivas.

Com esta nova publicação, Daniela Santos volta a inspirar os seus seguidores, mostrando que, mesmo após um processo cirúrgico exigente, é possível recuperar a autoestima e encarar a vida com um sorriso.

As polémicas mais recentes

Fora e dentro dos ecrãs, a bailarina também tem estado em destaque devido a algumas polémicas. Uma das mais comentadas envolveu Afonso Leitão, episódio que gerou várias reações nas redes sociais e na televisão. Apesar disso, Daniela Santos tem procurado manter o foco na sua vida pessoal, partilhando momentos que refletem resiliência e superação.

Após a sua saída do "Big Brother Verão", Daniela Santos fez um regresso inesperado à casa… disfarçada de Catwoman. A missão era clara: andar entre os concorrentes e os residentes tinham de fingir que não viam nada. Mas houve um detalhe que não escapou ao olhar atento do público: Daniela Santos, apesar de estar frente a frente com Afonso Leitão, com quem partilhou uma ligação especial no passado, ignorou-o por completo. O momento foi subtil, mas muito revelador. Entre olhares contidos e tensões no ar, ficou claro que algo mudou entre os dois.

