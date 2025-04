«Não queres ir para a casa?» Cristina Ferreira confronta Daniela Santos em direto e a resposta deixa todos a rir

Daniela Santos marcou presença no Dois às 10 para falar sobre os seus projetos no mundo da dança, mas acabou por abriu o coração sobre a sua participação no Secret Story – Desafio Final.

Em conversa com Cristina Ferreira e Cláudio Ramos, a ex-concorrente afirmou que esta experiência foi mais positiva do que a vivida no Dilema.

Entre confidências, houve ainda espaço para momentos de diversão. Cristina Ferreira lançou a questão: «Não queres ir para a casa?». Daniela respondeu com humor: «Não, quem sabe um dia», arrancando gargalhadas no estúdio.

