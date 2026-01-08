O conselho marcante de Cristina Ferreira a Daniela Santos: «Mulheres como nós»

Ao Minuto

TVI Pass: a nossa app gratuita está a dar um cartão com 5 mil euros

TVI Pass: a nossa app gratuita está a dar um cartão com 5 mil euros

10:18
Catarina Miranda assume relação com Afonso Leitão: «Eu nunca duvidei que o Afonso gostasse de mim»
06:57

Catarina Miranda assume relação com Afonso Leitão: «Eu nunca duvidei que o Afonso gostasse de mim»

10:18
Catarina Miranda sobre relação com Afonso Leitão: «É melhor ainda cá fora»
06:57

Catarina Miranda sobre relação com Afonso Leitão: «É melhor ainda cá fora»

10:17
Cristina Ferreira questiona Catarina Miranda: «Estás grávida?»
06:57

Cristina Ferreira questiona Catarina Miranda: «Estás grávida?»

10:17
Catarina Miranda anuncia novidade ao lado de Afonso Leitão
06:57

Catarina Miranda anuncia novidade ao lado de Afonso Leitão

10:15
Catarina Miranda revela: «Venho cá para contar uma novidade»
06:57

Catarina Miranda revela: «Venho cá para contar uma novidade»

10:08
Catarina Miranda revela os seus concorrentes favoritos do «Secret Story 9»
06:25

Catarina Miranda revela os seus concorrentes favoritos do «Secret Story 9»

10:07
Catarina Miranda revela o que falta fazer com Afonso Leitão fora da casa
06:25

Catarina Miranda revela o que falta fazer com Afonso Leitão fora da casa

10:04
Cristina Ferreira recebe Catarina Miranda em televisão: «Tenho aqui uma colega»
01:41

Cristina Ferreira recebe Catarina Miranda em televisão: «Tenho aqui uma colega»

12:06
Kina recorda forte relação com ex-companheiro: «Morreu-me nos braços»
04:18

Kina recorda forte relação com ex-companheiro: «Morreu-me nos braços»

11:58
Em criança, Kina "previu" o acidente de mota do pai: «A minha avó bateu-me na boca»
02:10

Em criança, Kina "previu" o acidente de mota do pai: «A minha avó bateu-me na boca»

11:52
Viriato Quintela admite em entrevista com Cláudio Ramos que nunca beijaria um homem enquanto ator
06:58

Viriato Quintela admite em entrevista com Cláudio Ramos que nunca beijaria um homem enquanto ator

11:51
Cláudio Ramos confronta Viriato Quintela sobre Ana Duarte: «Se a Ana tivesse dado uma oportunidade, tinha acontecido alguma coisa?»
06:58

Cláudio Ramos confronta Viriato Quintela sobre Ana Duarte: «Se a Ana tivesse dado uma oportunidade, tinha acontecido alguma coisa?»

11:36
Cláudio Ramos esclarece apoio a Jéssica Vieira: «Ao contrário do que foram escrevendo...»
04:13

Cláudio Ramos esclarece apoio a Jéssica Vieira: «Ao contrário do que foram escrevendo...»

11:36
Viriato Quintela sobre Jéssica Vieira: «Ela é maravilhosa»
04:13

Viriato Quintela sobre Jéssica Vieira: «Ela é maravilhosa»

11:35
Viriato Quintela reage às polémicas com Catarina Miranda
04:13

Viriato Quintela reage às polémicas com Catarina Miranda

10:08
O reality muda mas não para: acompanhe-nos agora no Secret Story

O reality muda mas não para: acompanhe-nos agora no Secret Story

19:00
Carolina Nunes tem pessoa especial dentro do Secret Story 9: «Vou estar aqui para tudo»

Carolina Nunes tem pessoa especial dentro do Secret Story 9: «Vou estar aqui para tudo»

21:21
Vânia Sá revela sexo do bebé com anúncio especial: "A nossa família está a aumentar"

Vânia Sá revela sexo do bebé com anúncio especial: “A nossa família está a aumentar”

20:00
"Houve beijo?": Catarina Miranda e Afonso Leitão respondem à pergunta que todos querem saber

“Houve beijo?”: Catarina Miranda e Afonso Leitão respondem à pergunta que todos querem saber

19:17
Homem que dá voz ao "Big Brother" emociona no casamento de Jéssica Antunes e Rui Pedro

Homem que dá voz ao "Big Brother" emociona no casamento de Jéssica Antunes e Rui Pedro

18:41
Esta apresentadora de Televisão (de peso) foi a 'casamenteira' de Jéssica Antunes e Rui Pedro

Esta apresentadora de Televisão (de peso) foi a 'casamenteira' de Jéssica Antunes e Rui Pedro

18:40
De caras da Televisão a ex-concorrentes, estes foram os famosos no casamento de Jéssica Antunes e Rui Pedro

De caras da Televisão a ex-concorrentes, estes foram os famosos no casamento de Jéssica Antunes e Rui Pedro

18:29
Bárbara Bandeira interrompe concerto para celebrar vitória de Jéssica no Big Brother. E o momento já é viral

Bárbara Bandeira interrompe concerto para celebrar vitória de Jéssica no Big Brother. E o momento já é viral

17:49
Revelado o «maior segredo» da vida de Cristina Ferreira. E choca por ser tão simples

Revelado o «maior segredo» da vida de Cristina Ferreira. E choca por ser tão simples

O conselho marcante de Cristina Ferreira a Daniela Santos: «Mulheres como nós»

10:08

O conselho marcante de Cristina Ferreira a Daniela Santos: «Mulheres como nós» - Big Brother

Daniela revelou ter vivido “dois dos dias mais pesados” da sua vida após sair do Dilema, recordando um momento de grande fragilidade emocional nos bastidores do Dois às 10, onde, entre lágrimas, desabafou com Cristina Ferreira e ouviu uma resposta que nunca esqueceu: «Mulheres como nós não são destrutíveis».

Daniela viveu “dois dos dias mais pesados” da sua vida após sair dos reality shows Dilema e Big Brother Verão. A revelação foi feita de forma emotiva no videocast "NO AR", ao recordar tudo o que aconteceu fora da casa, num momento particularmente delicado da sua participação nos realities shows.

Segundo Daniela, o impacto emocional foi tão forte que se fez sentir ainda antes de entrar em direto no programa que Cristina Ferreira apresenta juntamente com Cláudio Ramos, Dois às 10. A concorrente revelou que, nos bastidores do programa, viveu um momento de grande fragilidade emocional, pouco antes de falar com Cristina Ferreira em estúdio.

«Lembro-me de chorar e dizer: ‘querem-me destruir’», confessou Daniela, sublinhando o peso da pressão mediática e emocional que sentia naquele momento.

Perante o desabafo, Cristina Ferreira terá respondido com palavras de força e encorajamento: «Mulheres como nós não são destrutíveis.» Uma frase que Daniela recorda hoje como marcante e que acabou por lhe dar algum conforto num dos períodos mais difíceis da sua experiência televisiva.

O testemunho voltou a gerar reação nas redes sociais, com muitos fãs a destacarem a vulnerabilidade demonstrada por Daniela e a importância do apoio nos bastidores, especialmente em formatos televisivos de grande exposição pública como o Big Brother e o Dilema.

 

Maycon Douglas, ex-concorrente da Casa dos Segredos 8, continua desaparecido

4 jan, 18:43

Romance, sol e paraíso! Veja as férias de sonho de Bruna Gomes e Bernardo Sousa: «Chegámos à ilha da magia»

Ontem às 19:00

Uma nova fase de vida: Bruna Gomes regressa ao Brasil após o Secret Story 9

Ontem às 19:19
04:40

Maria Botelho Moniz interrompe emissão para notícia de última hora sobre crime violento

2 mai 2025, 19:15

Em lágrimas, Francisco Monteiro partilha momento difícil: «Criou um vazio muito grande»

19 dez 2023, 23:20
O conselho marcante de Cristina Ferreira a Daniela Santos: «Mulheres como nós»

Hoje às 15:37

Uma nova fase de vida: Bruna Gomes regressa ao Brasil após o Secret Story 9

Ontem às 19:19

Francisco Monteiro surpreende fãs e revela quem é a “pessoa muito especial”... e não é Marcia

6 jan, 18:10

Implacável e sem papas na língua, Bruno Savate arrasa a postura dos concorrentes: «Um verdadeiro golpe baixo digno de aplausos»

22 dez 2025, 20:07

Afastada da televisão, Catarina Miranda revelou quais são os planos para o próximo ano

22 dez 2025, 18:50
O famoso jantar de hambúrgueres. Assim foi a primeira noite de Catarina Miranda e Afonso após a final do Big Brother

13 set 2025, 10:03
09:09

Momento na íntegra. Todas as imagens da vitória de Jéssica na final do Big Brother

13 set 2025, 00:58
04:44

Votações suspensas na grande final! Saiba quem é o 4º classificado do Big Brother Verão

12 set 2025, 23:05
06:43

Maria Botelho Moniz confronta Afonso Leitão perante Portugal inteiro: «Ficaram conversas por ter?»

12 set 2025, 22:20
03:04

A explicação que todos esperavam: Afonso Leitão revela motivos para nunca ter beijado Catarina Miranda

12 set 2025, 22:05
Uma nova fase de vida: Bruna Gomes regressa ao Brasil após o Secret Story 9

Ontem às 19:19

Romance, sol e paraíso! Veja as férias de sonho de Bruna Gomes e Bernardo Sousa: «Chegámos à ilha da magia»

Ontem às 19:00

Francisco Monteiro surpreende fãs e revela quem é a “pessoa muito especial”... e não é Marcia

6 jan, 18:10

Implacável e sem papas na língua, Bruno Savate arrasa a postura dos concorrentes: «Um verdadeiro golpe baixo digno de aplausos»

22 dez 2025, 20:07

Afastada da televisão, Catarina Miranda revelou quais são os planos para o próximo ano

22 dez 2025, 18:50
Bárbara Parada vive momentos de aflição com a nova «bebé» da família: «Tinha convulções, espumava-se...»

Ontem às 18:39
01:27

Inédito! Comandante Moutinho brinda a Filipe Delgado e deixa-o em lágrimas com palavras bonitas

6 jan, 21:53
02:44

Maria Botelho Moniz faz pergunta inesperada a Rodrigo Castelhano: «Vai levar a Noélia ao striptease?»

6 jan, 21:44
06:30

Sara Santos fica em lágrimas ao desabafar com Maria Botelho Moniz: «Eu conheço bem a sua luta»

6 jan, 21:41

Vai acontecer? Inês e Dylan revelam plano para o futuro que pode mudar tudo

6 jan, 21:40
Pedro Chagas Freitas defende e elogia Francisco Monteiro: "É o contrário do estigma"

Hoje às 15:20

Em dia especial, Marcia Soares declara-se a ex-concorrente do "Big Brother": "Amo-te"

Hoje às 15:06

Cristina Ferreira encantada com o filho de Tatiana e Ruben Boa Nova: «Igualzinho ao pai. É impressionante»

Ontem às 11:23

"1.ª Companhia". João Ricardo dá alfinetada a concorrentes: "Estão no mesmo sítio que dizem desprezar"

5 jan, 09:58

Carolina Braga e Solange Tavares ainda são amigas?

3 jan, 11:03
O vídeo mais amoroso do dia: Maria Botelho Moniz e o filho trocam um “beijinho à esquimó”

30 nov 2025, 18:31

As surpresas não param. Maria Botelho Moniz recebe declaração arrebatadora do noivo e do filho

13 set 2025, 17:38

Todos falam do vestido brilhante de Maria Botelho Moniz, mas já viu os sapatos marcantes?

13 set 2025, 12:25

O abraço e o beijo mais especial de todos. Veja como Pedro Bianchi Prata apoiou Maria Botelho Moniz na grande final

13 set 2025, 12:06

O momento mais ternurento da noite: Pedro Bianchi Prata surpreende Maria Botelho Moniz na final do Big Brother Verão

13 set 2025, 12:04
Afonso Leitão declara-se à família e emociona todo o estúdio depois da Curva da Vida

8 set 2025, 00:22

Afonso Leitão recorda palavras do progenitor: «Esta faca é para matar a vossa mãe»

8 set 2025, 00:15

Afonso Leitão fala de Jéssica Vieira na Curva da Vida: «Fui muito feliz com ela»

8 set 2025, 00:15

Afonso Leitão revela problema de saúde na Curva da Vida: «Tudo indicava que era um tumor maligno»

8 set 2025, 00:14

Jéssica não esquece Afonso na Curva da Vida e lamenta: «Eu não queria isto»

1 set 2025, 10:23
