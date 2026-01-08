O conselho marcante de Cristina Ferreira a Daniela Santos: «Mulheres como nós»

Daniela viveu “dois dos dias mais pesados” da sua vida após sair dos reality shows Dilema e Big Brother Verão. A revelação foi feita de forma emotiva no videocast "NO AR", ao recordar tudo o que aconteceu fora da casa, num momento particularmente delicado da sua participação nos realities shows.

Segundo Daniela, o impacto emocional foi tão forte que se fez sentir ainda antes de entrar em direto no programa que Cristina Ferreira apresenta juntamente com Cláudio Ramos, Dois às 10. A concorrente revelou que, nos bastidores do programa, viveu um momento de grande fragilidade emocional, pouco antes de falar com Cristina Ferreira em estúdio.

«Lembro-me de chorar e dizer: ‘querem-me destruir’», confessou Daniela, sublinhando o peso da pressão mediática e emocional que sentia naquele momento.

Perante o desabafo, Cristina Ferreira terá respondido com palavras de força e encorajamento: «Mulheres como nós não são destrutíveis.» Uma frase que Daniela recorda hoje como marcante e que acabou por lhe dar algum conforto num dos períodos mais difíceis da sua experiência televisiva.

O testemunho voltou a gerar reação nas redes sociais, com muitos fãs a destacarem a vulnerabilidade demonstrada por Daniela e a importância do apoio nos bastidores, especialmente em formatos televisivos de grande exposição pública como o Big Brother e o Dilema.