Bomba no Big Brother Verão: Daniela Santos desiste do programa

A casa do Big Brother Verão sofreu uma reviravolta inesperada: Daniela Santos desistiu do jogo. A notícia abalou o grupo de concorrentes, numa altura em que a competição começa a aquecer.

Daniela, que ficou conhecida do grande público pela participação n'O Dilema e no programa Dança com as Estrelas da TVI, surpreendeu ao decidir abandonar o jogo antes da hora. A concorrente não se está a sentir emocionalmente confortável para continuar na casa e a viver todos os desafios do reality show.

Esta atitude deve-se a todo o enredo em torno de si, com Afonso Leitão e Catarina Miranda. «Quando há uma narrativa, é muito difícil sair dos papéis que nos são dados» explicou, acrecentando: «Não vejo motivo para continuar a tentar mudar uma situação (...) vou seguir o meu coração».

A saída voluntária de Daniela Santos promete marcar os próximos episódios do Big Brother Verão.

Veja o momento:

Recorde que ontem, durante a gala, Daniela Santos ameaçou desistir em pleno direto, de lágrimas nos olhos, logo após a expulsão de João Oliveira. Mais tarde, no confessionário, a bailarina tem uma conversa franca com Maria Botelho Moniz em que foi confrontada com a decisão, mas escolheu ficar apesar de tudo. Hoje, decidiu voltar atrás na sua palavra e abandonou mesmo o programa.

Reveja o momento aqui:

