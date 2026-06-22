Afinal mãe de Afonso Leitão continua amiga de ex-companheira. Eis a prova

Rodeada de caras de reality shows da TVI, Daniela Santos celebra novo marco na sua vida

Catarina Miranda não foi a primeira: Recordamos em imagens todas as relações mediáticas que Afonso Leitão já teve

Rita Leitão, mãe de Afonso Leitão, e Daniela Santos, ex-companheira do jovem, foram apanhadas juntas num festival de música. A fotografia, publicada no passado domingo, dia 21 de junho, nos stories do Instagram de Daniela Santos, mostra as duas lado a lado e surpreendeu muitos fãs.

A imagem não passou despercebida. Ver a mãe do ex-concorrente e a sua ex-companheira de sorriso no rosto, juntas numa tarde de festival, foi o suficiente para agitar as redes sociais e deixar os seguidores de Daniela Santos com muitas perguntas.

Apesar de Afonso Leitão já ter tido outro relacionamento depois da bailarina, a amizade entre Rita e Daniela manteve-se sólida e as polémicas que marcaram o percurso do casal não foram suficientes para afastar as duas.

Recorde-se que Daniela Santos também já refez a sua vida ao lado de um jogador de futebol.