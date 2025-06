Daniela Santos partilha desabafo após cirurgia: «Hoje confesso que acordei só a apetecer-me chorar»

Daniela Santos, ex-concorrente do Secret Story – Desafio Final e de Dilema, está a viver dias intensos e emocionalmente exigentes após ter realizado uma cirurgia estética para corrigir alterações no corpo causadas pela gravidez. Depois de partilhar, sentada numa cama de hospital, que tinha finalmente realizado um sonho, a bailarina voltou a usar as redes sociais para desabafar com sinceridade sobre o seu estado emocional.

“Hoje confesso que acordei só apetecer-me chorar. Não gosto de ter de estar dependente de ninguém, de me sentir inválida, sinto-me triste por várias razões. Mas há-de passar”, escreveu Daniela nas stories do Instagram, num momento de grande vulnerabilidade.

Um sonho realizado com sacrifício

No dia anterior, Daniela explicou numa publicação detalhada o motivo da cirurgia:

“Há vários anos que tinha complexos com a minha barriga. Na gravidez fiz diástase e desenvolvi uma hérnia no umbigo. Mesmo magra, tinha sempre volume abdominal.”

Determinada em recuperar a autoestima, Daniela avançou com uma mini abdominoplastia, correção da diástase e da hérnia, e ainda lipoaspiração na barriga e flancos, com lipofilling nos glúteos.

“Na verdade, juntei o útil ao agradável”, disse, com leveza, apesar de admitir que a recuperação não é nada fácil.

A bailarina aproveitou também para agradecer à equipa médica que a acompanhou e reforçou que cuidar de si não a torna menos mãe — apenas uma mulher que quer estar bem para cuidar melhor dos seus.

Uma mensagem de força e autenticidade

Com esta partilha, Daniela Santos reforça a importância de se falar não só das conquistas, mas também das dificuldades que fazem parte do processo. Ao abrir o coração com os seguidores, mostra-se como uma mulher real, corajosa e consciente das suas emoções.

“Tudo na vida implica esforços e sacrifícios”, lembrou.

Agora, de regresso a casa, Daniela está focada na recuperação física e emocional, rodeada da família. E deixa um exemplo inspirador: a vulnerabilidade também é uma forma de força.