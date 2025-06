Daniela Santos realiza sonho antigo e passa por cirurgia: «Não é por sermos mães que deixamos de cuidar de nós»

Com coragem, transparência e uma mensagem poderosa sobre autoestima e maternidade, Daniela Santos, ex-concorrente do Secret Story – Desafio Final e do Dilema, recorreu às redes sociais para partilhar um momento muito pessoal: a realização de uma cirurgia estética que há muito desejava.

A bailarina surgiu sentada numa cama de hospital e escreveu um longo testemunho, no qual revelou que, desde a gravidez, sentia-se desconfortável com o seu corpo, mais concretamente com a zona abdominal.

“Há vários anos que tinha complexos com a minha barriga, porque na gravidez fiz diástase (os abdominais ficaram afastados) e desenvolveu-se uma hérnia no umbigo. Mesmo estando magra, o volume abdominal persistia”, explicou.

Uma transformação pensada com cuidado

Daniela decidiu então avançar com uma mini abdominoplastia, aproveitando a cicatriz da cesariana para corrigir a diástase e a hérnia. A esta intervenção juntou ainda uma lipoaspiração na barriga e flancos, com lipofilling nos glúteos — ou seja, a gordura removida foi reaproveitada noutra zona do corpo.

“Na verdade, juntei o útil ao agradável”, comentou, com bom humor.

Apesar de reconhecer que a recuperação não é fácil, a ex-concorrente deixou claro que acredita no valor do esforço:

“Tudo na vida implica sacrifícios. E não é por sermos mães que temos de deixar de cuidar de nós. Antes de sermos mães, já éramos mulheres.”

Um apelo à autoestima e ao autocuidado

A publicação foi recebida com inúmeras mensagens de apoio e admiração. Daniela fez questão de agradecer à equipa médica e ao cirurgião Dr. Duarte Sampaio Gomes, que a acompanha há anos:

“Tive mesmo muita sorte nas pessoas/profissionais com que me cruzei. Agora é hora de ir para casa e recuperar com os meus.”

A partilha emociona pela franqueza e deixa uma mensagem inspiradora a todas as mulheres: cuidar de si não é egoísmo — é uma forma de amor, por si e pelos que nos rodeiam.