Daniela Ventura quebra silêncio sobre novo amor e «deixa cair» passado negro: «Ajuda-me a superar os traumas...»

Curar o passado: Daniela Ventura revela novo amor e emociona seguidores com um desabafo sincero sobre superação!

Daniela Ventura, ex-concorrente do Big Brother 2024, revelou estar novamente apaixonada e emocionou os seguidores com um desabafo sincero nas redes sociais. Depois de um afastamento de cerca de duas semanas, a finalista do reality show regressou ao X com novidades sobre a sua vida pessoal.

«Agradeço a Deus ter um parceiro que me entende»

Numa mensagem carregada de emoção, Daniela partilhou o impacto positivo que o novo companheiro tem tido na sua vida: «Agradeço a Deus ter um parceiro que me entende todos os dias, que me ajuda a superar os traumas que outra pessoa causou, que não devia de lidar com eles e choro porque não é justo que lide com estes traumas e só posso agradecer?».

A ex-concorrente do Big Brother não esconde que o relacionamento tem sido um apoio essencial no seu processo de superação, mostrando-se grata por ter encontrado alguém que a compreende verdadeiramente.

«Tenho pena que esteja a apanhar os cacos de vidro»

No mesmo desabafo, Daniela Ventura revelou que este amor é, na verdade, um reencontro: «É alguém que reencontrei novamente, mas tenho pena que esteja a apanhar todos os cacos de vidro por todo o mal que me fizeram».

A jovem aproveitou ainda para deixar uma reflexão sobre a exposição pós-reality show e as críticas que recebe: «Enquanto uns fingem nas revistas que são abordados na rua, eu realmente levo hate de todo lado sem razão nenhuma».

Veja tudo aqui:

A revelação de Daniela Ventura gerou uma onda de apoio nas redes sociais, com muitos seguidores a elogiarem a sua coragem e a desejarem-lhe felicidade nesta nova fase da sua vida.