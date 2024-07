Daniela Ventura faz esclarecimento público sobre a religião: «É obrigatório na religião...»

Saiba como é Daniela Ventura «fora da casa» do Big Brother! Veja as imagens

Daniela Ventura tem interagido com fãs e haters através da rede social "X". Após conversa no programa "Goucha", a jovem foi confrontada com algumas coisas ditas relativamente à sua religião islâmica.

Muitos comentários e apontamentos foram feitos sobre as palavras de Daniela no programa: «Daniela sobre não haver escolha de usar o hijab no irão: Mas isso não é religião. Isso é machismo e opressão de homens que não tem noção do mundo e usam a religião para atacar as mulheres», escreveu uma usuária da rede social.

Ao que a muçulmana respondeu: «O hijab é obrigatório na religião , MAS não quer dizer que se eu tirar alguém tenha que opinar . O que acontece em vários países é apenas cultura onde reina o ódio e opressão. E isso é sempre importar referir xx»