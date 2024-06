Concorrentes perdem a prova semanal e Daniela Ventura isola-se no quarto! Saiba tudo

Na noite desta quinta-feira, 13 de junho, os concorrentes ficaram a saber se passaram na prova semanal. O anfitrião alertou que os concorrentes deram 8 falhas na prova.

A líder, Daniela Ventura, foi buscar ao cofre o envelope que dizia as falhas que os concorrentes podiam dar: apenas 6 falhas. Por isso, perderam a prova. «Esta semana têm à vossa disposição 53 BB’s», garantiu o anfitrião.

Após saberem que falharam a prova, Daniela Ventura isolou-se no quarto do líder mostrando-se aborrecida. A líder desabafou com David Maurício frisando que alertou alguns colegas com as pequenas falhas que deram.