Depois de situação imprópria, Daniela Ventura reporta situação e alerta: «Prefiro que venham ter comigo do que tirarem fotos»

Saiba como é Daniela Ventura «fora da casa» do Big Brother! Veja as imagens

Faz pouco tempo desde que Daniela Ventura abandonou a casa mais vigiada do país e conquistou o segundo lugar no pódio. Fora da casa do Big Brother 2024, a ex-concorrente tem-se mostrado ativa nas redes sociais. Ontem, dia 18 de julho, a jovem angola reportou uma situação que a deixou desconfortável e deixou alerta aos fãs.

«Coisa mais cringe: Estar a comer o meu sundae e ter pessoas a tirar fotos minhas like (????) Prefiro que venham ter comigo do que tirarem fotos enquanto estou com a minha família que não quer ser filmada», escreveu a muçulmana na rede social "X".