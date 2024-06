Discussão entre João Oliveira e Daniela Ventura acaba em lágrimas! Daniela isola-se e desabafa: «Fico mesmo parva!»

Daniela Ventura em lágrimas: «As coisas que me dizem tocam-me mesmo no coração»

Esta tarde, durante uma dinâmica, os concorrentes foram desafiados a darem cartões vermelhos, amarelos e verdes uns aos outros, tendo cada um, um significado.

Durante o Diário, apresentado por Alice Alves, em ligação em direto à casa, Daniela Ventura e João Oliveira entraram numa grande discussão.

Enquanto Daniela contava uma situação que aconteceu com João, onde provocou o concorrente sem saber que este estava ‘triste’, João mostrou-se surpreendido e atirou : «És uma anedota Daniela!». «Dei um picanço ou outro sem saber se ele estava bem ou mal», continuou Daniela.