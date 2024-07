Depois do Big Brother, Daniela Ventura regressa a Inglaterra. Será definitivo? Saiba a resposta

Saiba como é Daniela Ventura «fora da casa» do Big Brother! Veja as imagens

Faz pouco tempo desde que Daniela Ventura abandonou a casa mais vigiada do país e conquistou o segundo lugar no pódio. Fora da casa do Big Brother 2024, a ex-concorrente tem-se mostrado ativa nas redes sociais. Recentemente a jovem rumou até Inglaterra.

Os fãs da angolana mostraram-se curiosos e questionaram a jovem se este regresso a Inglaterra é ou não temporário. Daniela Ventura acabou com as dúvidas: «Vim resolver assuntos e volto para Portugal».