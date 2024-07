Daniela Ventura reage a comentários: «Estão a tentar impor os vossos valores e não faço isso com ninguém»

Saiba como é Daniela Ventura «fora da casa» do Big Brother! Veja as imagens

Daniela Ventura recorreu esta quarta-feira, dia 25 de julho, à rede social "X", para fazer um desabafo. A ex-concorrente do Big Brother, é muçulmana e responde às críticas:

«Após ler alguns dos vossos comentários e mensagem fico muito magoada. Ao dizerem-me que a religião me restringe e para fazer o que eu quero vocês que me estão a tentar impor os vossos valores e não faço isso com ninguém. AMO a minha religião e se gostam de mim então apoiem-me. 143» Veja aqui.

