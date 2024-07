Daniela Ventura partilha momento em que foi alvo de 'ataque' devido à religião: «Acordar de manhã e receber ataques ao Islão»

Saiba como é Daniela Ventura «fora da casa» do Big Brother! Veja as imagens

Daniela Ventura recorreu este sábado, dia 27 de julho, à rede social "X", para fazer uma partilha. A ex-concorrente foi vítima de um 'ataque' à sua religião via e-mail: «Acordar de manhã de receber ataques ao islão no meu e-mail é só crazy Anyway não percam o em família e stan stray kids».

Hoje poderá ver Daniela Ventura no programa 'Em Família'!

Ainda sobre a religião escreveu...

A ex-concorrente do Big Brother, mostrou vontade em concorrer um dia ao programa 'Dança com as Estrelas', mas rapidamente mudou de ideias:

«Eu falei bué que queria entrar mas não posso, mesmo as danças que fiz na casa em termos de religião não é permitido apesar de sempre tentar não sensualizar. E dançar com outro homem que não o meu esta fora de questão. Sonho que fica no pensamento»

Na sequência de várias críticas à religião, escreveu também esta semana: «Após ler alguns dos vossos comentários e mensagem fico muito magoada. Ao dizerem-me que a religião me restringe e para fazer o que eu quero vocês que me estão a tentar impor os vossos valores e não faço isso com ninguém. AMO a minha religião e se gostam de mim então apoiem-me. 143» Veja aqui.