Noite de dupla salvação! Saiba quem continua em risco de sair no próximo domingo

No especial do Big Brother 2024 com Cláudio Ramos, dois concorrentes foram salvos e já não estão em risco de serem expulsos na próxima gala.

Daniela Ventura foi a concorrente com maior percentagem de votos e foi salva com 43% dos votos.

De seguida, André Silva foi o segundo salvo da noite conquistando 26% dos votos do público.

Veja as reações:

Estes dois concorrentes escaparam à expulsão no próximo domingo. Em risco continuam João, Carolina e Daniel de sair no domingo. Recorde-se que a votação é para salvar!