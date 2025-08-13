Aos berros e risos, Daniela Ventura reage à expulsão de Bruno de Carvalho do Big Brother Verão: «O karma. Fim»

Ao Minuto

Daniela Ventura foi expulsa do Big Brother Verão após confronto aceso com Bruno de Carvalho. Agora, semanas depois, Bruno foi expulso pelo anfitrião após dar pontapé em colega. Daniela não perdeu a oportunidade de reagir.

Daniela Ventura não deixou passar em branco a expulsão de Bruno de Carvalho do Big Brother Verão, que aconteceu na segunda-feira, 11 de agosto. A ex-concorrente recorreu ao Instagram para reagir com ironia ao momento polémico.

Bruno de Carvalho foi expulso do reality show da TVI após um incidente com Afonso Leitão. Durante uma dinâmica na casa, o ex-presidente do Sporting deu um pontapé ao colega – situação que negou de imediato, alegando que Afonso teria esticado as pernas de propósito para o provocar. No entanto, as imagens emitidas durante o Especial com Maria Botelho Moniz mostram claramente o pontapé, apesar de não terem sido exibidas imagens anteriores ao momento do contacto.

Daniela Ventura, que também foi expulsa do Big Brother Verão depois de uma discussão intensa com Bruno de Carvalho, reagiu nas redes sociais com um vídeo em que surge a rir às gargalhadas. Na legenda, escreveu apenas:

“O karma. Fim”.

 

Recorde-se que, na altura da expulsão de Daniela Ventura, a discussão com Bruno de Carvalho envolveu acusações pessoais e insultos graves, com referências à religião da concorrente, à ex-companheira do DJ, Liliana Almeida, e até às filhas do ex-presidente do Sporting, como já noticiámos anteriormente.

Bruno de Carvalho é Expulso do Big Brother Verão após pontapé

Bruno de Carvalho foi expulso diretamente do Big Brother Verão esta noite, dia 11 de agosto. O momento acaba de acontecer. O antigo presidente do Sporting foi expulso diretamente depois de dar um pontapé ao concorrente Afonso Leitão

As imagens são polémicas e estão a agitar a casa. Maria Botelho Moniz conduz um programa intenso em que o mais tranquilo que tem para transmitir é a lista de nomeados da semana. 

Bruno de Carvalho foi expulso diretamente da casa no Especial Big Brother Verão desta noite, após um momento polémico com Afonso Leitão que gerou grande tensão entre os concorrentes.

Durante o especial, Maria Botelho Moniz falou com o ex-presidente do Sporting sobre o sucedido. Bruno confirmou o incidente e afirmou que «contra factos não há argumentos», mas negou que se tivesse tratado de um pontapé, explicando que foi apenas uma brincadeira e que Afonso «esticou as pernas».

O episódio, descrito como agressão, envolveu um pontapé que Bruno caracterizou como um «tropeção». As imagens foram transmitidas durante o Especial e para o Big Brother não houve margem para dúvidas. Bruno de Carvalho foi expulso diretamente. 

Ao longo da sua participação, Bruno protagonizou momentos intensos e debates acesos dentro e fora da casa. 

 

