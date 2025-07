‘Explicómetro’: Noite de expulsão direta e nomeação. Afinal, o que aconteceu? Isto é tudo o que precisa saber

Ninguém vai esquecer a noite desta segunda-feira, dia 7 de julho, no Big Brother Verão. Uma troca grave de insultos entre Daniela Ventura e Bruno de Carvalho levou à expulsão direta da primeira e a uma nomeação do segundo, neste que foi o momento mais tenso de sempre desta edição.

Mas afinal, o que aconteceu ao certo? O que está na origem desta decisão drástica do Big Brother? Se viu e está confuso, ou se não viu e quer saber tudo o que aconteceu, não se preocupe, vamos explicar exatamente tudo o que precisa de saber, para que não restem dúvidas.

Comecemos pelo princípio. Desde que entrou na casa do Big Brother Verão, Daniela Ventura tem mostrado o seu espírito crítico com determinados colegas e situações, gerando diversos momentos de alta tensão, nomeadamente com Catarina Miranda, a sua maior rival no programa.

Relativamente a Bruno de Carvalho, tudo começou ainda na noite da gala de domingo, após a entrada do empresário como concorrente do Big Brother Verão. Ainda a cadeira quente não tinha começado e já Bruno de Carvalho e Daniela Ventura estavam a trocar acusações e insultos.

Já esta segunda-feira, dia 7 de julho, a tensão entre os dois escalou. «Porco», «louco» e «ordinário» foram alguns dos insultos dirigidos por Daniela Ventura a Bruno de Carvalho. O antigo presidente do Sporting também ripostou. Bruno de Carvalho levantou-se e foi na direção de Daniela Ventura. Os dois tiveram de ser separados pelos colegas.

Perante a situação de tensão extrema e, considerando que foram ultrapassados limites, o Big Brother decidiu expulsar diretamente Daniela Ventura: «Esta questão não começa propriamente hoje nem ontem. Há uma questão que eu quero abordar: Ao longo dos últimos dias foram repetidamente ultrapassados os limites do respeito, os limites da convivência saudável», começou por referir o soberano.

O Big acrescentou: «Daniela, desde a sua entrada que este comportamento tem sido continuado e sabe que tem sido. Não me resta outra opção, Daniela termina aqui a sua participação no BB Verão, despeça-se dos seus colegas, abandone a minha casa».

Mas as sanções não ficaram por aqui. Após a saída de Daniela Ventura da casa, o Big Brother atribuiu ainda a Bruno de Carvalho uma nomeação direta, ficando assim em risco de ser expulso no próximo domingo: «O que se passou hoje teve dois intervenientes. As ofensas foram também mútuas, o Bruno entrou ontem na minha casa e tenho de deixar claro, a si e a todos, que este tipo de comportamentos não se podem repetir. Por isso mesmo, Bruno está nomeado», afirmou o soberano.

Veja toda a situação na íntegra, em baixo: