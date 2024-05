Daniela Ventura ri-se na cara de Catarina Miranda. Concorrente mostra-se incrédula com justificação da colega de Almeirim

A emissão Especial do Big Brother desta terça-feira, dia 14, foi recheada de emoções. Daniela Ventura foi a concorrente salva e as reações não se fizeram esperar.

João Oliveira foi um dos concorrentes que apontou o dedo a Daniela Ventura. «A diferença entre mim e Daniela é que eu não me ponho nos assuntos dos outros», afirmou, acusando a colega de combinar discussões com David Maurício, algo que Daniela Ventura e David Maurício negam.

Daniela Ventura justificou-se: «Há coisas que o João não vê e vai ter a posição dele porque não as vê. Referi-te a ti que foi alguma coisa combinada para comigo, o jogo que eu fiz foi para o David, não com o David. E resultou. Está tudo certo, falei com quem tinha de falar, mas não foi uma discussão combinada».

Nessa altura, Catarina Miranda dá a sua opinião: «No enredo Daniela-David-Gabriel a coisa está assim meio morta. E então agora ela está a fazer diferente. Todas as pessoas que se aproximam desta menina estão lá fora. A próxima vai ser a Carolina, porque ela agora incutiu na Carolina – que era uma rapariga que gostava de mim no início do jogo – a ideia de que eu quero alguma coisa com o João.

Daniela Ventura não aguenta e começa a rir.

Cláudio Ramos deu também a oportunidade de Carolina dar a sua versão. Carolina garante que nunca foi influenciada por Daniela Ventura.

«Isto que a Miranda acabou de dizer só foi uma frase que ela tenta dizer para Portugal inteiro para passar por verdade e nada disso é verdade. Ou seja, a Daniela nunca, mas nunca, me influenciou em nada a minha relação com o João, com uma Catarina Miranda pelo meio. Quem influencia a minha relação com o João sou eu mesma, mais ninguém. E uma Miranda pelo meio – como já se viu desde o início – não influencia em nada. Por isso, não tenho mais nada a dizer sobre esse assunto», declarou Carolina Nunes.