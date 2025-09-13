«Ficou com os restos da Jéssica»: Daniela Ventura 'usa' Afonso para provocar Miranda

Catarina Miranda e Jéssica Vieira disputaram o duelo final do Big Brother Verão, na noite de sexta-feira, 12 de setembro. Jéssica conquistou a preferência do público, alcançando a vitória e deixando a Miranda na segunda posição do pódio. Quem não deixou passar esta 'derrota' em branco foi Daniela Ventura, também ela ex-concorrente da edição e rival de Miranda.

Niella, como é carinhosamente tratada, recorreu à rede social X para deixar uma farpa à jovem de Almeirim. «A Miranda ficou com os restos da Jéssica a dobrar: homem e o pódio», disse, referindo-se à proximidade de Catarina e Afonso, o ex-namorado de Jéssica. «Desculpem mas tive que ser cobra um pouco. Já parei», acrescentou.

Pode ver aqui o post em questão:

A Miranda ficou com os restos da Jessica a dobrar. O homem e o podium.

Dsclp mas tive que snake um pouco. Já parei. pic.twitter.com/0xrLFcruN6 — Niella 🐍 (@NiellaVenn) September 13, 2025

Na grande final do Big Brother Verão, no Parque dos Poetas, em Oeiras, Catarina Miranda assistiu a um resumo da sua participação no reality show e responde a perguntas de Maria Botelho Moniz sobre o seu percurso, aproveitando o momento para recordar e arrasar Daniela Ventura.

Pode ver aqui o momento:

Daniela Ventura reagiu de imediato aos comentários de Catarina Miranda. «Epa, uma coisa que podia ter sido tão bonita e falar dela tem que perder tempo para falar mal de mim, o que mal fiz eu a esta rapariga senão existir», escreveu, no X.