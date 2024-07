Daniela Ventura sobre relação com Catrina Miranda depois do Big Brother: «Não vejo o porquê de mandarmos mensagem uma à outra»

No TVI Extra de dia 4 de julho de 2024, David Maurício e Daniela Ventura estiveram em videochamada em direto, para falar sobre o estado da relação de ambos e fazer o balanço da experiência de ambos no Big Brother 2024. Catarina Miranda foi um dos assuntos, depois de Flávio Furtado ter questionado Daniela: «Custou-te ver a Catarina Miranda celebrar a vitória da Inês?» Daniela respondeu: «Não esperava outra coisa».

Sobre uma possível relação de amizade com Catarina Miranda, agora que o jogo do Big Brother 2024 terminou, Daniela Ventura esclareceu: «Não vejo o porquê de mandarmos mensagem uma à outra».

Perceba tudo:

Daniela Ventura recordou ainda o momento da expulsão de Catarina Miranda do Big Brother, depois de um comportamento que ultrapassou os limites: «Gostei muito para o meu jogo».

Veja a conversa completa:

Os comentadores puderam fazer perguntas aos ex-concorrentes e Cinha Jardim aproveitou o momento para dar a sua opinião, sobre o jogo de Daniela. «Fiquei feliz que não tivesses ganho», disse Cinha com honestidade: «Para mim, não deixaste de ser prepotente, arrogante, má...» Daniela Ventura respondeu: «Houve maldade da sua parte na minha opinião».

Veja o momento completo:

Gonçalo Quinaz e Helena Isabel, ambos comentadores e ex-concorrentes, acabaram por se desentender em direto, numa troca de argumentos intensa. «Não devias ter dito as coisas que disseste» disse Gonçalo Quinaz a Helena, que a acusa de não se ter informado devidamente acerca da religião muçulmana, antes de comentar o jogo e a maneira de ser de Daniela Ventura. Helena disse que Quinaz esteve em modo Padre Borga por não ter falado da religião de Daniela durante o Big Brother e a conversa subiu de tom. Quinaz atirou: «Eu não sou é malcriado (...) Prefiro que me adjetives como padre do que malcriado. É isso que nos distingue aos dois». Helena Isabel responde: «Com o 9º ano não podes dizer que eu sou malcriada».

Veja a reação de Gonçalo Quinaz e o momento na íntegra: