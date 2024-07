Cinha Jardim e Daniela Ventura em conflito em direto: «Para mim, não deixaste de ser prepotente, arrogante, má...»

No TVI Extra desta quinta-feira, 4 de julho, David Maurício e Daniela Ventura estiveram em video-chamada em direto, para falar do estado da relação de ambos, com os comentadores e o apresentador Flávio Furtado. Cinha Jardim colocou algumas questões aos dois ex-concorrentes do Big Brother e teceu inúmeras críticas à ex-concorrente... Veja tudo aqui.

A comentadora do reality, Cinha Jardim, esteve presente no programa juntamente com outros comentadores conhecidos, como: Helena Isabel, Gonçalo Quinaz e António Bravo.

Eventualmente, falou-se de Daniela Ventura, que ficou em segundo lugar. A ex-jogadora fez uma vídeo-chamada em direto com os comentadores e Cinha Jardim decidiu falar ‘sem papas na língua’ sobre a concorrente. A comentadora realçou a personagem enquanto jogadora e conduta da ex-concorrente, que considerou ser errada: «Dentro da casa, realmente, eu tenho que dizer que eu não consegui encontrar em ti nada me pudesse agradar (…) A única coisa boa era o teu bom gosto pelas roupas».

«Agora, para mim, não deixaste de ser prepotente, arrogante, má (…). Como jogadora, não me agradaste e eu até costumo ser fã de jogadores aguerridos, fortes e com personalidade. Só que, para mim, o teu outro lado negativo sobrepôs-se a tudo o que era positivo», afirmou Cinha para Daniela Ventura, que se encontrava em vídeo-chamada no programa.

Daniela Ventura, por sua vez, respondeu às críticas de Cinha Jardim, e defendeu-se referindo que está orgulhosa do jogo que fez: «Muitas vezes não são os olhos que são cegos mas é o coração e eu acho que o coração da Cinha para comigo esteve cego durante estes meses, ela escolheu ver a maldade e não as coisas boas que eu também fazia e está tudo bem (…). Também houve alguma maldade da sua parte em algumas coisas que foram ditas».