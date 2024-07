Palavras de Cláudio Ramos deixam Daniela Ventura emocionada: «És uma menina sozinha?». Saiba mais!

Daniela Ventura assegura: «Não havia melhor, nem mais justo vencedor do que eu!»

Daniela Ventura emociona-se com pergunta de Cláudio Ramos e responde em lágrimas: «Nem toda a gente merece o nosso amor»

Daniela Ventura , segunda classificada do Big Brother 2023, esteve esta quarta-feira, 31 de julho, no programa «Dois às 10», à conversa com Cláudio Ramos.

Durante a conversa, o apresentador decidiu fazer uma pergunta mais intimista deixando Daniela Ventura emocionada: «Tu és uma menina sozinha?», questionou.

Com a pergunta de Cláudio Ramos, Daniela Ventura ficou com «lágrimas nos olhos», acenando a cabeça dando a entende que ‘sim’. Cláudio Ramos disse: «Tens 24 anos, tens mais 4 anos que a minha filha, eu olho para os teus olhos e olho para os olhos da minha filha: nos olhos da minha filha vejo coisas lá dentro, mundo, alegria, sonho e eu olho para os teus, desde sempre, parece que estão à espera que alguma coisa aconteça mas que não estão felizes, porque estão sozinhos, porquê?».

Daniela Ventura explicou que, como cresceu sem pais, deixou de confiar nas pessoas e tornou-se cada vez mais ‘sozinha’: «Cada vez que eu me dava a alguém acontecia sempre alguma coisa e então eu disse ‘então vou ser sozinha’ e cada vez que eu gosto de alguém eu afasto-me (…) porque estou à espera que a pessoa me vá abandonar (…). Nem toda a gente merece o nosso amor, o nosso tempo».

No final da conversa, Cláudio Ramos aproveitou para deixar palavras bonitas à ex-concorrente: «Eu gosto muito de ti, mesmo. Aprendi a conhecer-te dentro da casa, a olhar para os olhos e a compreender-te porque não tens um feitio fácil mas eu também não tenho e tu, tal como eu, não és só isto, temos uma bagagem. Que as coisas te corram sempre e bem e que, da próxima vez que te encontre, os teus olhos tenham gente lá dentro».

A relação com David Maurício

Sobre a «relação» com David Maurício, Daniela admitiu que ambos têm diferentes abordagens relativamente a expor momentos mais privados: «Ele adora este mundo e eu espero mesmo que ele vingue nisto. Ele vive para isto (…) Eu sou mais ao contrário. Eu tento resguardar-me o máximo que posso e isso às vezes traz problemas».

Apesar dos desafios, a ex-concorrente não esconde o quanto gosta de David Maurício, mas reconhece que as demonstrações públicas de afeto atraem, muitas vezes, uma onda de comentários negativos: «Eu quero tanto, tanto, tanto mostrar ao mundo o quanto eu gosto desta pessoa, mas, cada vez que acontece, eu levo com tanto hate que é impossível», desabafou.

Daniela afirma que David lida melhor com a exposição pública e admite que não consegue ignorar comentários negativos, especialmente quando atingem as pessoas que mais gosta: «Dói muito».

