A ferver! David Maurício critica postura de Daniela Ventura por ter dado «consolo» a Miranda. Concorrente desaba em lágrimas

David Maurício e Daniela Ventura numa discussão da esfera! Veja as imagens

Daniela Ventura chora depois de discussão com David Maurício. Veja o que aconteceu

No Big Brother, a hora de almoço parecia tranquila, até que num abrir e fechar de olhos, os ânimos exaltaram-se! Catarina Miranda mostrou-se muito incomodada e revoltada com uma brincadeira de João Oliveira, que a deixou muito desconfortável. «Achas que isto são atitudes? Achas que são comentários de amigo?» disse Miranda com alguma raiva da situação, dando sinais de estar a atingir um limite. Veja o momento aqui:

Limites acabaram por ser ultrapassados, quando Catarina Miranda pega num copo, atira-o e estilhaça-o. Gabriel Sousa, que estava a comer ao seu lado, acabou atingido pelos cacos.

Após a confusão, Daniela Ventura foi atrás da colega para saber se estava bem. Quem criticou a postura de Daniela foi Panelo e os dois entraram num bate-boca.

Já na esfera, à conversa com Daniela, David Maurício criticou a colega por estar a dar demasiadas justificações a Daniel Pereira (Panelo). O concorrente frisou ainda que a atitude de Daniela em ter ido atrás de Miranda não foi coerente e os dois estiveram numa discussão acesa:

«Tu justificas tudo ao Panelo. Não percebo porque é que te justificas tanto», atirou David.

«Ele mandou-me uma boca e eu fiquei tipo ‘mandou-me uma boca para quê?’. Foi a minha reação. Simplesmente justifiquei uma coisa que ele não sabia», justificou Daniela.

«Justificação na medida em que, se for qualquer outra pessoa da casa, a fazer-te exatamente a mesma piada ou aquilo que ele fez, tu tinhas uma reação totalmente diferente», disse David.

Daniela Ventura garantiu: «Não tinha não, porque a Margarida meteu-se e eu comecei aos gritos com ela.». «Lá está. Foi por isso que eu disse porque é que te justificas tanto ao Panelo. Parece que tu estás sempre a tentar ter uma aprovação do Panelo e eu não estou a perceber porquê», ripostou David. «Estás sempre a justificar-te e não percebo porquê. Qualquer coisa que aconteça procuras sempre o Panelo. O Panelo só te perguntou ‘Daniela vais comer?’ e tu ‘Não’ e depois estavas-te a justificar bué», continuou.

«Tu não estás a ver o mesmo que eu. Tu estás a dizer que eu procuro o Panelo», disse Daniela.

Em relação à situação de Miranda, David comentou: «Tu não podes estar a dizer constantemente a mim depois das dinâmicas que não entendes e que isto parece um teatro, discutem e depois vão lá ter e tu és a primeira a levantar-te para ir ter com a Miranda, até podes não ter tomado esse lado, mas foste logo ter com a Miranda. É incoerente».

Após a discussão do «casal» Daniela Ventura desabou em lágrimas: «Se eu sou assim, não é por uma coisa que eu vou mudar! Não choro à frente de ninguém, esta foi a primeira vez que toda a gente me viu a chorar (…) estás-me a chamar de hipócrita!». Veja tudo: