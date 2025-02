Agora é que foi: Daniela Ventura expõe mensagens de David Mauríco e deixa aviso ao ex! «Tenho imensos prints»

A relação de Daniela Ventura e David Maurício tem estado novamente a ser tema. Os dois cortaram relações após participação polémica no 'Dilema', e David voltou a encontrar conforto e amor nos braços da mãe da sua filha, acabando tudo com Niella.

David voltou aos realitys, mas sem Niella! O ex-concorrente particicipou no Secret Story - Desafio Final, mas acabou por ficar pelo caminho. David Maurício desistiu do Secret Story - Desafio Final e a surpresa foi muita, dentro da casa e fora dela... as reações não tardaram em surgir, nomeadamente da parte de Daniela Ventura, que teve uma relação com David após os dois saírem do Big Brother 2024 em que se conheceram.

Esta terça-feira, dia 4 de fevereiro, voltou a estalar o verniz! Daniela Ventura recorreu às stories do Instagram para expor um conjunto de mensagens privadas em que o ex, David Maurício, participa com fãs ao criticar a nova profissão de Daniela: o tarot.

«Podem ver mensagens do grupo do meu ex, que antes era de Daviella, onde sou constantemente tópico e gozada sem razão nenhuma. Hoje a razão é porque faço tarot, algo que o próprio David já me pediu para lhe fazer no passado», começou por escrever.

A muçulmana largou a farpa: «Para a administradora fanática pelo David digo: deixe-me em paz e para de falar de mim. E para o David: és tão feliz e realizado que não perdes uma oportunidade de falares de mim nesse grupinho ridículo (tenho imensos prints onde gozam comigo sobre inúmeras razões) (...) Não sei porque a minha vida vos incomoda tanto, já não chega? David cuida da tua filha, tiveste mais tempo dentro de realities do que com ela e Clarice cuida da tua filha, para de tentar forçar pessoas a dar dinheiro ao David e faz algo da tua vida do que te preocupar com o que eu faço da minha vida, miss católica».

Veja em baixo:

Saiba mais sobre as desavenças dos dois ex...

David Maurício revelou, em direto, no «Dois às 10» com Cláudio Ramos e Cristina Ferreira que tinha de pedir autorização a Daniela Ventura para ir ao pediatra com a filha. Daniela já reagiu!

Na rede social 'X', escreveu: «Não vi a entrevista em prol da minha saúde mental. Mas isso é mentira se foi dito. Pelo contrário eu incentivava e ia com ele nos fins de semana . Ele no início não ia ver a filha porque não queria estar perto da mãe da filha. Tenho consciência tranquila e ele sabe».

Convidado do Dois às 10, David revelou estar conformado com a sua decisão e onde assumiu que voltou para os braços da mãe da filha, com quem vive uma relação feliz. Nesta sequência, David Maurício acabou por revelar que, após o romance com Daniela Ventura percebeu que a atual companheira sempre esteve lá para apoiá-lo e que se reconciliaram.

O ex-concorrente do Secret Story Desafio Final afirmou que, depois da saída do Big Brother 2024, afastou-se ainda mais da mãe da menina, devido à relação com Daniela: «Houve coisas complicadas. Cheguei a ter que pedir para ir a uma consulta de pediatria com a minha filha.»