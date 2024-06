Conselho sobre reta final do jogo coloca Daniela Ventura e David Maurício em discórdia

Daniela Ventura irritada com David Maurício: «Estás a ser arrogante»

Daniela Ventura: «Não tenho de ser divertida com pessoas que não me dão oportunidade para o ser»

David Maurício e Daniela Ventura fazem as pazes

No Big Brother, David Maurício e Daniela Ventura tiveram um arrufo graças a um conselho. Tudo começou quando David Maurício quis aconselhar a amiga especial a aproveitar as últimas semanas de jogo e mostrar o seu lado mais divertido. «Posso ser sincero e não é crítica (…) Aproveita a última semana para exprimires o melhor de ti (…) Estás aqui a pensar muito em discussões», pediu David.

«Como é: nas duas últimas semanas tenho de parar de ser eu?», questiona Daniela

«Estou a dar-te só um conselho e tu não queres. Na fase final é melhor as pessoas verem o teu melhor lado», explica David.

Daniela ventura discorda. «Vê o leque de concorrentes com quem eu estou. Todas as pessoas que estão comigo na final é muito mais fácil ter um embate do que propriamente risos e abraços», justifica-se Daniela, mostrando-se nervosa e explicando não consegue fingir amizades e o que não é. Os dois entram numa troca acesa de pontos de vista.

«Não tenho de ser divertida com pessoas que não me dão oportunidade para o ser», garante Daniela.

