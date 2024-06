Daniela Ventura atinge limite com David e Fábio e abandona quarto do líder a meio da noite: «Grandes amigos, grandes aliados!»

Daniela Ventura e David Maurício são já conhecidos por manter uma relação com alguma instabilidade, mas nos últimos dias o par tem vivido aquela que deverá ser a mais complicada das fases entre os dois. A noite passada não foi exceção… Quando Daniela Ventura, David Maurício e Fábio Caçador já estavam todos deitados no quarto do líder, cada um na sua cama, David e Fábio decidem começar a conversar sobre um dos convidados do dia: David Carreira. Isto não agradou nada Daniela que pediu quase de imediato: «Podem falar mais baixo, se faz favor?». A resposta de David foi imediata e não agradou Daniela: «Assim o Fábio não ouve… e não estou mesmo a gozar».

Daniela Ventura levantou-se claramente exaltada e dirigiu-se para a sala onde iria passar então a noite. David seguiu-a quase de imediato e tentou desculpar-se e a Fábio também: «Podes por favor vir para a cama? Nós calamo-nos». No entanto, Daniela revela ter levado mesmo a mal a situação e diz ainda: «Obrigado por terem gozado comigo os dois». Quando David lhe pede que regresse ao quarto, Daniela não hesita: «Estou ótima, já dormi muitas vezes na sala». David continua a tentar convencer Daniela a regressar e assegura-lhe de que nada foi de propósito para a incomodar, mas a concorrente não acredita: «Vocês estavam de gozo… tínhamos acabado de ter uma discussão e vocês começam com essas coisas». «Grandes amigos, grandes aliados», chega mesmo a ironizar.

É então nesse momento que David Maurício decide que se irá juntar a Daniela a dormir na sala, ao que Daniela lhe responder: «Ninguém precisa que venhas dormir para aqui». «Se é para fazeres a tua fita… isso é o quê? Protagonismo?», atirou ainda Daniela a David. Daniela começa então a revelar-se magoada com os dois colegas e desabafa: «Vocês só vêem o vosso lado, os dois… vocês estão a jogar para todos os lados e eu não sou os outros! Sou vossa amiga…». «Vocês os dois, mesquinhos, estão a atirar-se para mim ao mesmo tempo», diz de lágrimas nos olhos. David Maurício conseguiu apenas tirar Daniela do sofá ao dizer-lhe que João e Carolina teriam uma dinâmica preparada para a manhã seguinte e que o facto de dormirem na sala a poderia prejudicar. Daniela levantou-se claramente contrariadas e ainda reclamou: «Tenho de ser empregada dos outros, não é? (….) Vou para um sítio onde estou desconfortável porque os outros têm dinâmica».