Daniela Ventura desaba em lágrimas ao relembrar momento difícil na relação com David após fotografia polémica: «Quase acabei com ele»

Daniela Ventura recorda fotografia polémica de David Maurício....

No Dilema, a concorrente desaba em lágrimas e mostra-se incomodada com o assunto. Veja aqui!

Na madrugada deste sábado, 24 de agosto, a capitã da equipa laranja emocionou-se ao recordar um episódio que quase levou ao fim da relação. Os dois estão juntos, mas passaram por uma fase difícil na relação...

Sexta-feira, dia 23 de agosto, Daniela Ventura desabou em lágrimas ao recordar um episódio que causou grande sofrimento no casal: «Juro-te aqui pela minha mãe que eu quase acabei com ele». Ao que David respondeu a brincar: «Daniela, tens de entender que agora sou uma figura pública, faz parte». Isto deixou a jovem ainda mais perturbada.

Entenda melhor...

Uma fotografia de David Maurício, em tronco nu, circulou pelas redes sociais.

«Ele queria aquilo à mostra. Ainda bem que estás a admitir agora finalmente. Fica mal, estar num relacionamento e… eu dou muito valor a isso porque eu resguardo o meu corpo para o meu marido. É o respeito (...) Tu sabias que me estava a incomodar. Eu andei a chorar (,,,) ainda está a fotografia lá», afirmou a muçulmana.

Devido ao assunto, Daniela Ventura revelou que regressou à psicóloga, além de estar a tomar medicação.

Em lágrimas, a ex-concorrente do Big Brother contou: «Eu passei mal. Comecei na psicóloga outra vez. Tu sabes a gravidade das coisas que estás a dizer? Tu sabes a gravidade dos teus fãs. Não te rias, tu sabes que eu estou mal».

Daniela Ventura continuou: «Sabes que eu tomo a medicação por causa disso. Não é por causa de uma foto, é por causa de tudo o que os tens fãs me fizeram. Não sei como nem sequer ficas do meu lado com as coisas que estão a acontecer, tipo que não é normal».

“Não é de religião David, tu tens de te impor. Tu nunca de impuseste às pessoas e deixaste as pessoas dizer o que quisessem sobre mim (…) o mal é que ele nunca se impôs” – lamentou.