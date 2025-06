Ela foi protagonista do namoro mais polémico de todos os realities: e agora está no Big Brother Verão

Saiba como é Daniela Ventura «fora da casa» do Big Brother! Veja as imagens

Daniela Ventura ficou conhecida pela sua polémica e intensa participação no Big Brother 2024, onde encontrou o amor ao lado de David Maurício e acabou por ficar em segundo lugar naquela edição. No entanto, a jovem, de 25 anos, teve uma passagem bem conturbada pela casa mais vigiada do País e, agora, um ano depois, está de regresso e é concorrente do Big Brother Verão.

Mas recordemos as maiores polémicas que envolvem Daniela Ventura, e quase todas elas se prendem com o namoro atribulado com David Maurício, que entretanto terminou. Os dois entraram no Dilema, no verão passado, como convidados e foi nesse formato que os dois começaram a protagonizar acesas discussões e duras trocas de acusações.

David admitiu ter traído Daniela logo após saírem do Big Brother numa conversa com concorrentes do Dilema, referindo que foram os princípios religiosos da jovem que criaram tensão na relação de ambos. «A religião dela não permite nada», disse, na altura.

Já fora do formato, Daniela confirmou publicamente que os dois se tinham separado depois de no Dilema terem ultrapassado todos os limites, mas salientou que ambos estavam «a tentar reconstruir a amizade» após o episódio de traição.

No entanto, em fevereiro deste ano, Daniela expôs mensagens privadas de fãs de David num grupo de apoio, acusando-os de gozar com ela e criticando o ex que, na altura, estava na casa do Secret Story - Desafio Final. «David, cuida da tua filha… tiveste mais tempo dentro de realities do que com ela», atirou, nas redes sociais, onde também o acusou de perder valores com a fama, e ainda apelidou de «controlador e ciumento».

Impacto emocional: Daniela e David admitem fragilidades

Depois de todas estas polémicas, Daniela revelou ter borderline e que todo este processo — traições, exposição pública e julgamento — foi extremamente desgastante, o que a levou a procurar ajuda. David também admitiu fragilidade emocional, mencionando que precisava de um tempo para se reencontrar e perceber como seguir em frente.

Resta saber se, nesta edição, Daniela Ventura vai mostrar uma outra versão sua e apanhar de surpresa aqueles que esperam que ela entre em modo furacão.