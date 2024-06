«Estás mais bonito aqui»: Elogio de Inês Morais a David Maurício deixa Daniela Ventura «passada»: «Eu destruo-te!»

Daniela Ventura vira as costas a David Maurício e bate com a porta, depois de uma zanga: «Calo-me se eu quiser»

Durante a gala do «Big Brother», do passado domingo, 23 de junho, os concorrentes foram confrontados com as imagens das VT’s do casting inicial para o programa.

Depois de assistirem às imagens de David Maurício, Inês Morais fez um comentário que deixou Daniela Ventura bastante indignada: «Eu acho que estás muito mais bonito aqui, agora, hoje, neste preciso momento», referiu.

Daniela Ventura mostrou revolta: «Olha lá mas estás passada ou quê? Arranco-te os cabelos, olha que eu tenho o sangue grosso, eu destruo-te».

Após estas picardias, Inês Morais confessou, que ainda antes da sua entrada na casa, tinha mandado uma mensagem a uma amiga a elogiar a aparência de David Maurício, garantindo que era «muito gatinho». Quem não gostou do que ouviu foi Daniela Ventura.