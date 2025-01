Já reagiu! Daniela Ventura desmente David Maurício: «Não ia ver a filha porque não queria estar perto da mãe da filha»

Daniela Ventura recorreu às redes sociais para reagir à entrevista de David Maurício no «Dois às 10», após desistência do Secret Story - Desafio Final.

David Maurício desistiu esta segunda-feira do Secret Story - Desafio Final e a surpresa foi muita, dentro da casa e fora dela... as reações não tardaram em surgir, nomeadamente da parte de Daniela Ventura, que teve uma relação com David após os dois saírem do Big Brother 2024 em que se conheceram.

David Maurício revelou, em direto, no «Dois às 10» com Cláudio Ramos e Cristina Ferreira que tinha de pedir autorização a Daniela Ventura para ir ao pediatra com a filha. Daniela já reagiu!

Na rede social 'X', escreveu: «Não vi a entrevista em prol da minha saúde mental. Mas isso é mentira se foi dito. Pelo contrário eu incentivava e ia com ele nos fins de semana . Ele no início não ia ver a filha porque não queria estar perto da mãe da filha. Tenho consciência tranquila e ele sabe».

Convidado do Dois às 10, David revelou estar conformado com a sua decisão e onde assumiu que voltou para os braços da mãe da filha, com quem vive uma relação feliz. Nesta sequência, David Maurício acabou por revelar que, após o romance com Daniela Ventura percebeu que a atual companheira sempre esteve lá para apoiá-lo e que se reconciliaram.

O ex-concorrente do Secret Story Desafio Final afirmou que, depois da saída do Big Brother 2024, afastou-se ainda mais da mãe da menina, devido à relação com Daniela: «Houve coisas complicadas. Cheguei a ter que pedir para ir a uma consulta de pediatria com a minha filha.»

Hoje, David Maurício e Daniela Ventura não mantêm qualquer contacto e, apesar dos vários ataques que a 'ex' lhe dirigiu durante a participação no reality show, esta deixou uma mensagem nas redes sociais após a desistência do antigo namorado: «Não sei o que esperam de mim enquanto pessoa mas independentemente de tudo eu não consigo ficar feliz com a queda de alguém que está visivelmente instável emocional e mentalmente e sei porque convivi de perto com a pessoa.»