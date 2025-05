Roubada e chantageada por ex-namorado: Daniela Ventura expõe nova polémica

Daniela Ventura está envolvida numa nova polémica com um ex-namorado, que terá roubado a sua conta do TikTok e a terá chantageado. A ex-concorrente do Big Brother 2024 e do 'Dilema', expôs as mensagens dessa pessoa e denunciou tudo através das redes sociais.

«Infelizmente, o meu ex turco abusivo conseguiu, mais uma vez, entrar na minha conta do TikTok, onde está a postar conteúdo impróprio para me agredir de alguma forma. A conta acabou sendo banida», revelou Daniela Ventura na sua página de Instagram.

A jovem de 25 anos avisou: «Já se passaram anos, mas a pessoa continua a ser obcecada. Passei aqui para avisar que, se virem essa conta, não sou eu, obrigada», disse, expondo depois as mensagens que terá recebido do tal ex-namorado.

De acordo com as mesmas, a pessoa em causa terá exigido que Daniela Ventura lhe pagasse 300 dólares e em troca ele devolveria a sua conta no TikTok: «Ainda me mandou esta mensagem. Eu, realmente, só namoro com loucos descompensados e, agora, perdi a conta», afirmou.

Polémica com David Maurício:

Esta já não é a primeira vez que Daniela se vê envolvida numa polémica com um ex-namorado. Ela e David Maurício viveram uma relação muito mediática durante o Big Brother 2024 e depois, aquando a participação no reality show Dilema, onde ficámos a saber do fim do relacionamento.

No Secret Story - Desafio Final, em que David Maurício entrou, o ex-concorrente decidiu partilhar que antes de entrar em direto estava bastante stressado e acabou por fazer uma afirmação que fez Daniela reagir na rede social 'X'.

«Antes do direto, estava com uma ansiedade, a este ponto nunca me tinha acontecido (...) É que imagina, às vezes, estava lá com a outra chavala tinha alguns, ai mas hoje foi demais, os dois braços dormentes a tremer», afirmou David.

Sobre isto, Daniela respondeu, na altura: «Muito triste quando sabemos que a pessoa que sempre esteve lá para nós e era o amor da nossa vida há dois meses atrás ao ponto de nos convertermos à sua religião agora é “a outra chavala”. Que Deus o proteja e que encontre a paz».