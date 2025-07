Ela não parou toda a noite. Daniela Ventura conta tudo após expulsão direta

Expulsão direta no Big Brother Verão. As imagens do choque e lágrimas na expulsão de Daniela Ventura

Daniela Ventura está ‘nas bocas do mundo’ por ter sido expulsa diretamente do Big Brother Verão. A concorrente recebeu a mais pesada das sanções por se ter envolvido em discussões feias, com troca de insultos, com Bruno de Carvalho.

Daniela Ventura ainda estava nas instalações do programa e já estava a fazer vídeos para a sua conta oficial de Instagram. Depois disso, inundou também a rede social X.

Primeiro Daniela Ventura descansou quem a apoia. «Está tudo certo. Estou a ir pra casa ter com os meus amores. Adoro-vos», escreveu.

A agora ex-concorrente respondeu também às críticas. «Conseguiste manchar ainda mais a tua imagem», escreveu um internauta. Daniela Ventura respondeu: «Tiro outra foto».

Daniela Ventura partilhou ainda um elogio de Adrielle Peixoto, ex-concorrente do Big Brother 2025: «Eu adoro o jeito dela de ser. Eu identifico-me muito com ela. Ela é muito empoderada. (…) Para mim não era para ela sair».

Daniela Ventura revela ainda que ela e Catarina Miranda tinham recebido um aviso. «O resto é história», considerou.

VEJA TAMBÉM: ‘Explicómetro’: Noite de expulsão direta e nomeação. Afinal, o que aconteceu? Isto é tudo o que precisa saber

E AINDA: As imagens da Expulsão direta de Daniela Ventura na integra. Isto foi tudo o que aconteceu