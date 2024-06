A ferver! Daniela Ventura «chega ao limite» com Fábio Caçador e provoca: «É que eu ponho-te num coma lixado»

Gritos e acusações! Daniela atira a Fábio: «Tocas no vestido, levas com uma panela na cabeça!»

Esta sexta-feira, 21 de junho, a Líder Inês Morais avaliou a semana dos concorrentes. A concorrente atribuiu um 3 a João Oliveira e o concorrente reagiu.

«Não vou merecer que não merecia o 3… mas o quarto está muito sujo há três dias», atirou o concorrente.

O quarto era a tarefa de Daniela Ventura, que se mostrou indignada com a observação do colega: «Desculpa?! Tu estás a gozar comigo…»

«Tens de vir atacar-me constantemente», defendeu-se Daniela Ventura.

«Faz de conta que eu não disse nada… Eu disse que não queria criar intrigas», disse João Oliveira.

«Estás é ressabiado porque eu recebi um 5», respondeu Daniela Ventura.

André Silva interveio e fez um comentário que deixou Daniela Ventura em chamas: «Está calado… Mentiroso!», atirou a concorrente.

Fábio Caçador também se juntou à discussão e acusou Daniela Ventura de não se ter dedicado na Prova Semanal. «Ressabiado… Cala-te!», respondeu Daniela.

A discussão escalou e Daniela Ventura acabou ‘passar-se’ com Fábio Caçador: «Olha, tu tocas no vestido, Fábio. Tocas no vestido e levas com uma panela na cabeça. Tu tens lá calma. É que eu ponho-te num coma lixado», garantiu.