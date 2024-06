A reação inesperada de Daniela Ventura, durante uma forte discussão entre Fábio Caçador e João Oliveira

Logo após o Especial do Big Brother com Cláudio Ramos, o anfitrião colocou algumas questões aos concorrentes sobre as imagens que viram em direto com o apresentador. Ao comentar algumas atitudes de Fábio Caçador, os ânimos exaltaram-se e a conversa subiu de tom entre este e João Oliveira. Mas foi a reação de Daniela Ventura que saltou à vista: Daniela fingiu adormecer durante este momento. Ora veja:

João acusou Fábio de criticar os outros por fazer determinadas coisas, mas depois é o primeiro a fazê-las, como por exemplo, falar dos colegas nas costas: «Diz que os outros estão errados e passado 5 minutos faz o mesmo». Assim começou uma forte troca de argumentos:

Fábio Caçador acabou por perder a paciência e ficar mesmo irritado com os colegas, berrando: «Vocês estão todos doidos! (...) Agora estão a fazer-me de otário!?». Ora veja:

No meio de gritos, Fábio levanta-se e discute cara a cara com João e os insultos surgem: «Tu és um palhaço!» Veja tudo o que aconteceu:

Nesta Emissão Especial do Big Brother, ficámos a conhecer o leque de nomeados desta semana.

O leque de nomeados ficou então definido:

João Oliveira - 761 20 20 12

André Silva - 761 20 20 01

David Maurício - 761 20 20 08

Fábio Caçador - 761 20 20 09

A votação é para salvar!

Recorde-se que Inês Morais é a primeira finalista desta edição do Big Brother, depois de ter conquistado o Passaporte para a Final na gala deste domingo, 16 de junho.