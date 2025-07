Expulsão de Daniela Ventura deixa Gabriel Sousa em êxtase: «Tanto gozou com a Catarina Miranda…»

Gabriel Sousa reage à expulsão de Daniela Ventura do Big Brother Verão nas redes sociais.

A expulsão de Daniela Ventura do Big Brother Verão continua a dar que falar. A decisão foi tomada durante o Especial transmitido na noite de segunda-feira, 7 de julho, conduzido por Maria Botelho Moniz.

Daniela Ventura foi expulsa diretamente do Big Brother Verão. O Big Brother foi obrigado a intervir e a tomar uma decisão drástica após um forte conflito com troca de insinuações e insultos entre Daniela Ventura e Bruno de Carvalho. «Ao longo dos últimos dias foram repetidamente ultrapassados os limites do respeito», explicou a Voz. «Foi a questão dos limites e da boa-educação que já vinha de há muito», disse ainda o Big Brother.

Ainda: Bruno de Carvalho recebeu uma nomeação direta e fica em risco de ser expulso no próximo domingo.

Nas redes socias, houve muitas reações. Destacou-se a de Gabriel Sousa, ex-concorrente da mesma casa que Daniela e Catarina Miranda, no programa de 2024. Na altura, Catarina Miranda foi expulsa por ser partido um copo de vidro contra Gabriel. Agora, um ano depois, Daniela foi expulsa também devido a comportamentos inaceitáveis por decisão do Big Brother.

«Amo! Finalmente lhe caiu a carapuça! Tanto gozou com a Catarina Miranda que lhe aconteceu igual», escreveu Gabriel ao recordar a expulsão de Catarina Miranda no Big Brother 2024.

Entenda o que aconteceu e que levou à expulsão direta

Tudo começou ainda na noite da gala deste domingo após a entrada de Bruno de Carvalho como concorrente do Big Brother Verão. Ainda a cadeira quente não tinha começado e já Bruno de Carvalho e Daniela Ventura estavam a trocar acusações e insultos. Já esta segunda-feira, dia 7 de julho, a tensão entre os dois escalou. «Porco», «louco» e «ordinário» foram alguns dos insultos dirigidos por Daniela Ventura a Bruno de Carvalho. O antigo presidente do Sporting também ripostou. Bruno de Carvalho levantou e foi na direção de Daniela Ventura. Os dois tiveram de ser separados pelos colegas.

Perante isto, o soberano decidiu expulsar diretamente Daniela Ventura e nomear Bruno de Carvalho. Veja o que aconteceu no vídeo. Percorra a galeria e veja os momentos de tensão em imagens.

O anfitrião da casa optou pela expulsão da concorrente angolana na sequência de uma troca de acusações e insultos com o também concorrente Bruno de Carvalho. O ambiente tenso dentro da casa levou a produção a intervir de forma imediata, aplicando medidas disciplinares a ambos os envolvidos.

Pouco depois da emissão, a página oficial do Big Brother no Instagram partilhou a notícia da expulsão de Daniela Ventura. A publicação gerou uma onda de reações, incluindo a de Gabriel Sousa, ex-participante do Big Brother 2024 e conhecido pelas várias discussões que teve com Daniela durante a sua própria passagem pelo programa.

Gabriel recorreu à secção de comentários da publicação para expressar a sua opinião sobre a saída da antiga rival. O ex-concorrente, que protagonizou vários momentos de tensão com Daniela Ventura na edição anterior do reality show, não escondeu o seu desagrado por ela na altura, mostrando agora satisfação com o desfecho da atual edição.

A relação conturbada entre Gabriel e Daniela teve grande destaque no Big Brother 2024, com inúmeros confrontos em direto e nas redes sociais. Agora, com a expulsão de Daniela Ventura, o ex-concorrente volta a mostrar que continua atento ao que se passa dentro da casa mais vigiada do país.