O caos no pós gala de sábado: Gabriel Sousa chega ao limite com Daniela Ventura: «O que tu queres meter não sou eu, é outra pessoa»

O forte confronto entre Gabriel e Daniela Ventura. Veja as imagens mais quentes do caos pós gala

Foi na gala do «Big Brother 2024» deste sábado, que foi repleta de momentos intensos. Durante a cadeira quente, a tensão entre Gabriel Sousa e Daniela Ventura atingiu o auge.

Daniela e Gabriel começaram em picardias. A concorrente atirou: «Andas aqui de palhacinho…».

«Já me chamaste duas vezes de palhacinho, tu é que andas a tentar fazer assim (gesto) e não podes! Cala-te! Estás-me a enervar para nada! Estás-me a chamar de palhaço para quê? Estás a ver aqui algum nariz?», disse Gabriel, revoltado.

Gabriel Sousa atirou ainda: «O que tu queres meter não sou eu, é outra pessoa.» O concorrente do “Big Brother” continuou: «Não senti sequer as mãos dela nem as tuas, passei-me. Já viste como é que começou esta conversa? A chamar-me palhaço, mas eu sou o quê? E depois diz-me ‘isto’ (gesto) para me picar e eu fui atrás daquilo que ela queria que eu disse», referindo-se ao conflito com Catarina Miranda.

«A dizer ‘ah, tu querias é que ele te metesse’. Mas pensa que eu sou quem? Passa ali a noite toda a roçar-se nele», completou, expressando a sua frustração.