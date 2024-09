Daniela Ventura revela convite de Mafalda Diamond: «Ligou-me para me dizer…»

Saiba como é Daniela Ventura «fora da casa» do Big Brother! Veja as imagens

Daniela Ventura entrou no ‘Dilema’ como capitã da equipa laranja. A estadia na casa foi conturbada, devido a alguns desentendimentos com concorrentes e com o companheiro, David Maurício. Os dois entraram juntos na casa com o objetivo de angariar o máximo de dinheiro para as respetivas equipas, mas acabaram por se desentender.

Apesar dos confrontos, Daniela Ventura leva algumas amizades do programa, como por exemplo Mafalda Diamond.

Esta quinta-feira, 19 de setembro, Daniela Ventura revelou que recebeu um telefonema da ex-concorrente do Dilema: «Esta miúda ligou-me antes de ontem a beber para me dizer que está aqui para mim e para eu a ir visitar ao Porto»

Daniela Ventura esteve no Dois às 10 na manhã do dia 18 de setembro de 2024, para conversar com Cristina Ferreira, depois da sua entrada no Dilema ter sido tão falada, bem como a sua relação com David Maurício.

David Maurício já tinha estado presente no programa, em que contou a sua versão dos factos. Agora, chegou a vez de Daniela o fazer. Ao ser questionada pela apresentadora, Niella confirmou que não é namorada de David. Estão ambos a recuperar de tudo o que aconteceu: «Estamos os dois a reconstruirmo-nos (...) Não foi uma situação fácil para nenhum dos dois».

Veja tudo:

Daniela Ventura revela também que tem o transtorno de personalidade borderline. Perceba tudo:

David Maurício quebrou silêncio no dia 9 de setembro, e esclareceu como ficou a relação com Daniela Ventura, após participação no Dilema.

O ex-concorrente do ‘Big Brother’ esclareceu, no TVI Extra’, em conversa com Flávio Furtado como está a relação, afirmando que o casal decidiu fazer uma «pausa» na relação: «Foi o melhor para nós. Os dois concordámos e estamos a ir nesse caminho».

Sobre ainda estar apaixonado por Niella: «Em relação ao gostar, não gostar, estar apaixonado ou não estar, os sentimentos continuam lá, não dá para clicar num botão e deixar de gostar da pessoa, mas acho que é o melhor caminho neste momento», começou por dizer.

Sobre o programa, David Maurício confessou que não estava preparado para entrar em outro reality show: «Era tudo muito fresco ainda e eu pensava que ia para lá de uma maneira e não correu tão bem como estava à espera (...) Não estava a pensar nas câmaras», acrescentou.

Ao revelar a pausa no amor, David Maurício acrescentou: «Depois de tudo que se passou neste programa acho que eu e a Daniela íamos chegar a esse consenso».

O ex-capitão revelou ainda as dificuldades e impedimentos na relação com Niella, de religião muçulmana: «Há sempre ali uma vontade, mas eu conseguia controlar».

Sobre as palavras polémicas que proferiu: «Tive de apagar uma rede social (...) Abordaram-me na rua de forma agressiva».

«Eu tive mal e eu assumo o erro»

No final da conversa, David revelou que Niella já o desculpou.